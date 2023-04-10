Кавазашвили: «Я бы на месте Дзюбы первым подошел к Семаку и пожал ему руку. Неблагодарный»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал неблагодарным форварда «Локомотива» Артема Дзюбу за поступок в отношении главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

После матча 22-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом» (1:2) Дзюба не пожал руку Семаку. Позже футболист заявил, что не увидел тренера петербургской команды.

«Дзюба имеет силу и авторитет. Он не имел никакого права так поступать! Артем допустил ошибку и проявил неуважение к тренеру, у которого постоянно играл в основном составе. Неблагодарный. Так нельзя. Ему сейчас кажется, что «Зенит» зря с ним попрощался. Дзюба обижен на клуб. Я бы на его месте с большой радостью самым первым подошел к Семаку и пожал ему руку. Он не должен замыкаться в себе и обижаться на клуб, в котором и тренерский штаб, и руководство, и «Газпром» всегда так хорошо относились к нему и давали столько возможностей!» — приводит Sport24 слова Кавазашвили.

«Зенит» сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. «Локомотив» занимает 11-ю строчку, имея в активе 25 очков.