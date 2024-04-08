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Сегодня, 21:53

Кавазашвили: «У Лещука в матче со «Спартаком» был черный день»

Алина Савинова
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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал результативные ошибки голкипера «Динамо» Игоря Лещука в матче 23-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

«У Лещука в матче со «Спартаком» был черный день. Нужно иметь сильный характер, чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию, осознать причины допущенных ошибок и продолжить работать над их исправлением. Конечно, после неудачных матчей хорошо, когда у тебя есть верные товарищи по команде, которые смогут поддержать и не будут тыкать пальцем. Думаю, Лещук быстро очухается и займет место в воротах «Динамо», — цитирует Кавазашвили Legalbet.

«Динамо» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером РПЛ является «Зенит», у которого 44 очка. На второй позиции располагается «Краснодар» с 43 баллами. «Спартак» с 35 очками — на шестой строчке.

Источник: Legalbet
Анзор Кавазашвили
Игорь Лещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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