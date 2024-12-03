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Сегодня, 11:08

Кавазашвили — об Угальде: «Этот нападающий — находка для «Спартака»

Даниил Аршавский
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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном уходе форварда красно-белых Манфреда Угальде в европейский клуб во время зимнего трансферного окна.

2 декабря экс-спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов предположил, что зимой нападающий может переехать в европейский чемпионат.

«Он же только пришёл и уже уходить собирается? Если он так будет забивать в каждом матче по несколько мячей, то, естественно, к нему будет проявляться интерес со стороны команд. Этот нападающий — находка для «Спартака», — цитирует Кавазашвили Vprognoze.ru.

22-летний костариканец оформил дубль в матче 17-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:0). В общей сложности в текущем сезоне на счету Угальде 15 голов и 3 результативные передачи в 21 матче за «Спартак» во всех турнирах.

Источник: Vprognoze.ru
Анзор Кавазашвили
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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