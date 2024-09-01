Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

1 сентября, 23:55

Кавазашвили — о Станковиче: «При нем даже мертвые способны выскочить из гроба»

Telegram Дзен

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что главный тренер москвичей Деян Станкович является хорошим мотиватором для футболистов.

«В «Спартак» пришел новый тренер — очень знаменитая фигура. Думаю, что при нем даже мертвые способны выскочить из гроба и побежать играть. Своим авторитетом он может зажечь игроков. Он был классным футболистом, а сейчас стал классным тренером», — сказал Кавазашвили ТАСС.

«Спартак» (14 очков) поднялся на четвертое место в РПЛ. «Рубин» (10) идет восьмым в турнирной таблице.

В следующем туре команда Станковича 15 сентября на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо». «Рубин» двумя днями ранее дома примет «Крылья Советов».

2
0
Читайте также
«Наполи» исключил Виктора Осимхена из заявки на сезон
Биография Алены Косторной: жизнь и карьера чемпионки Европы, перешедшей в парное катание
МЧС РФ сообщило об обнаружении обломков пропавшего на Камчатке Ми-8
С Соболевым отказались сидеть рядом партнеры, Медведев грубо защитил форварда. Что происходит в «Зените»
Глава партии АдГ в Тюрингии прибыл на избирательный участок на «Ниве»
Песков заявил о начале ответа России на атаки ВСУ в приграничье
Популярное видео
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя