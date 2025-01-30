Кавазашвили: «Локомотив» сам вокруг себя поднимает шумиху из-за Дзюбы»

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о нападающем «Акрона» Артеме Дзюбе.

«Локомотив» в этом ситуации окажется прав. Комитет по этике может вынести решение либо дисквалифицировать Дзюбу, либо оштрафовать на сумму от нескольких тысяч до миллиона рублей и указать через СМИ на недостойное поведение игрока. Но что дальше-то? Какое удовлетворение от этого получит «Локомотив»? Они, наоборот, сами вокруг себя поднимают шумиху. Это же обиженный и уже ушедший футболист, который вдруг проснулся и что-то сказал, что ему не понравилось, как его когда-то послали на три буквы. Чего хочет «Локомотив»? Непонятно», — цитирует Кавазашвили Legalbet.ru.

Ранее стало известно, что «Локомотив» собрал лингвистическую комиссию для анализа ноябрьского интервью 36-летнего экс-форварда железнодорожников. После заключения комиссии клуб обратился в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС).

Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 по лето 2024 года. Всего за красно-зеленых форвард отыграл 39 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 9 голевых передач.