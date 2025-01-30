Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:26

Кавазашвили: «Локомотив» сам вокруг себя поднимает шумиху из-за Дзюбы»

Сергей Ярошенко
Telegram Дзен

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о нападающем «Акрона» Артеме Дзюбе.

«Локомотив» в этом ситуации окажется прав. Комитет по этике может вынести решение либо дисквалифицировать Дзюбу, либо оштрафовать на сумму от нескольких тысяч до миллиона рублей и указать через СМИ на недостойное поведение игрока. Но что дальше-то? Какое удовлетворение от этого получит «Локомотив»? Они, наоборот, сами вокруг себя поднимают шумиху. Это же обиженный и уже ушедший футболист, который вдруг проснулся и что-то сказал, что ему не понравилось, как его когда-то послали на три буквы. Чего хочет «Локомотив»? Непонятно», — цитирует Кавазашвили Legalbet.ru.

Ранее стало известно, что «Локомотив» собрал лингвистическую комиссию для анализа ноябрьского интервью 36-летнего экс-форварда железнодорожников. После заключения комиссии клуб обратился в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС).

Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 по лето 2024 года. Всего за красно-зеленых форвард отыграл 39 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 9 голевых передач.

Источник: Legalbet.ru
Анзор Кавазашвили
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Читайте также
Зеленый переход на Западе зашел в тупик. И вот почему
Крушение самолета возле аэропорта Вашингтона. Что известно к этому часу
Был большим футбольным чиновником, задержан за взятку. Кто такой Сергей Анохин
СМИ сообщили о находившихся в упавшем в Вашингтоне самолете российских фигуристах
Молодежная сборная России пропустит Евро-2027 и Олимпиаду-2028
Шара Буллет встретился с Роналду перед турниром UFC Fight Night 250
Популярное видео
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Селтик»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя