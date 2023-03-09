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Кавазашвили заявил, что нужно обращаться в соответствующие органы по поводу газона «Лужников»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал новость о переносе матча 19-го тура «Торпедо» — «Урал» с арены «Лужников».

«В современных реалиях, когда технологии достаточно развиты, поле содержать в хороших условиях не так уже и сложно. Если газон снимают и на нем невозможно играть, то нужно разбираться, как так получилось, что за ним не смогли уследить. Нужно обращаться в соответствующие органы — пусть проводят разбирательство, так быть не должно», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Совместная комиссия РФС-РПЛ признала газон не пригодным для проведения матча 19 тура РПЛ «Торпедо» — «Урал» — инспекция была повторной и увиденное не убедило ее членов в улучшении качества поля. Игра была перенесена на «Арену Химки» — матч состоится 11 марта. Начало — в 14:00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-nuzhno-obrashhat-sya-v-sootvetstvuyushhie-organy-po-povodu-gazona-luzhnikov/
Анзор Кавазашвили
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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Лужники
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