Кавазашвили заявил, что Облякова заслуженно признали лучшим игроком апреля в РПЛ

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что полузащитник ЦСКА Иван Обляков заслуженно стал лучшим игроком месяца в РПЛ.

«Это достойная кандидатура. Обляков давно уже играет. Его и в сборную привлекают, он и в основном составе ЦСКА постоянно, он и агрессивно в хорошем плане этого слова играет, он уже и голы забивать научился. Это все говорит о его восхождении к пику своего совершенства. Я его от души поздравляю!» — приводит «Спорт День за Днем» слова Кавазашвили.

В апреле 24-летний Обляков забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Всего на его счету 7 забитых мячей и 4 голевых передачи в 23 играх чемпионата России. Обляков выступает за ЦСКА с 2018 года.