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Кавазашвили: «Российские клубы ничуть не уступают «Ливерпулю», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и другим»

Мария Гусева
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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил мнение, что российские футбольные клубы не уступают европейским топ-командам.

«Я не интересуюсь европейскими клубами, особенно после того, как нам влепили санкции, — цитирует Legalbet Кавазашвили. — Они мне не интересны! Если бы эти клубы хотя бы не выражали свое негативное отношение к российскому футболу и нашей государственности. Они мне сейчас неприятны. По истории, внутренним чемпионатам и участию в различных турнирах наши клубы ничуть не уступают «Ливерпулю», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и другим. «Челси» вообще стал греметь только после покупки его Абрамовичем. У нас же в «Спартаке», ЦСКА и «Динамо» были такие замечательные футболисты международного класса, что многие иностранные клубы мечтали купить у нас этих игроков».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях.

Источник: Legalbet.ru
Анзор Кавазашвили
Футбол
РПЛ
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