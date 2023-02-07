Кавазашвили заявил, что «Спартак» с Промесом стал очень сильным

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о полузащитнике красно-белых Квинси Промесе.

«Аленичев назвал Промеса легендой «Спартака»? Да, я согласен с этим. Действительно, это незаменимый футболист на сегодняшний день в «Спартаке». Квинси блистал, когда появился в команде, но после того, как вернулся из Голландии, он одно время не очень находил себе место в основном составе. Но где-то в прошлом или позапрошлом году он начал очень прилично играть, вспомнил молодость. Его яркие матчи на протяжении этого сезона показали, что он еще не забыл, как нужно играть. Оказалось, что он может себя показать, когда ему надо. Когда он понял, что «Спартак» и он — это одно целое, то стал доказывать, что он самый сильный нападающий в нашем чемпионате. «Спартак» с Промесом и «Спартак» без Промеса — это две разные команды? Не могу сказать, что разные, но с Промесом «Спартак» очень сильный, а без Промеса просто сильный», — приводит слова Кавазашвили Betonmobile.ru.

Он также ответил на вопрос, можно ли назвать Промеса лучшим легионером в истории «Спртака».

«Не хочу проводить параллели, потому что у нас были очень хорошие футболисты. Можно вспомнить полузащитника Алекса, который был прекрасным разыгрывающим, или был, например, Веллитон — отличный нападающий. Сравнивать — самое неблагодарное дело, каждый из них был классным футболистом», — добавил Кавазашвили.

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о полузащитнике красно-белых Квинси Промесе.

«Аленичев назвал Промеса легендой «Спартака»? Да, я согласен с этим. Действительно, это незаменимый футболист на сегодняшний день в «Спартаке». Квинси блистал, когда появился в команде, но после того, как вернулся из Голландии, он одно время не очень находил себе место в основном составе. Но где-то в прошлом или позапрошлом году он начал очень прилично играть, вспомнил молодость. Его яркие матчи на протяжении этого сезона показали, что он еще не забыл, как нужно играть. Оказалось, что он может себя показать, когда ему надо. Когда он понял, что «Спартак» и он — это одно целое, то стал доказывать, что он самый сильный нападающий в нашем чемпионате. «Спартак» с Промесом и «Спартак» без Промеса — это две разные команды? Не могу сказать, что разные, но с Промесом «Спартак» очень сильный, а без Промеса просто сильный», — приводит слова Кавазашвили Betonmobile.ru.

Он также ответил на вопрос, можно ли назвать Промеса лучшим легионером в истории «Спртака».

«Не хочу проводить параллели, потому что у нас были очень хорошие футболисты. Можно вспомнить полузащитника Алекса, который был прекрасным разыгрывающим, или был, например, Веллитон — отличный нападающий. Сравнивать — самое неблагодарное дело, каждый из них был классным футболистом», — добавил Кавазашвили.

В текущем сезоне Промес провел 23 матча за «Спартак», забил 17 голов и сделал 7 результативных передач.