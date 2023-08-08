Кавазашвили заявил, что в СССР было больше качественных голкиперов

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал о своем отношении к списку 33-х лучших футболистов сезона.

«Я хочу сказать исключительно про наш вратарский коллектив. Каждый радовался, когда его включали в список лучших, ведь среди советских клубов было очень много классных голкиперов. Конечно, я не могу сравнивать нынешний футбол и тот, но тогда качественных вратарей, на мой взгляд, было гораздо больше. В то время в клубах собирались лучшие игроки республик, это были целые сборные своих регионов, а не просто клубы, как сейчас. И тогда если кого-то называли в списке 33-х даже не первым номером, а третьим, то этот человек был счастлив! Вы можете представить такой подбор вратарей: Яшин, Банников, Рудаков, Пшеничников, Астаповский, Котрикадзе, Урушадзе и это еще далеко не все! Для меня было большой честью попадать в этот список, каждый раз мне это было очень приятно», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Пресс-служба РФС представила обновленную версию списка 33 лучших игроков по итогам прошедшего сезона. Лучшими вратарями были названы: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Илья Лантратов («Локомотив») и Илья Помазун («Урал»).