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17 марта, 19:25

Кавазашвили заявил, что восхищается работой Абаскаля в «Спартаке»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Как же я восхищаюсь нашим Абаскалем, он делает ставку на своих, воспитанников клуба, и главное, команда играет. Все ребята показывают хороший футбол, это дорого стоит. В отличии от «Зенита» Абаскаль привлекает своих, а не Малкома, Клаудиньо, Барриоса. Убери их оттуда и все, «Зенит» станет обычной командой. Поэтому спасибо Абаскалю. Он проделывает классную работу в «Спартаке», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

«Зенит» лидирует в РПЛ. Он сохраняет преимущество в восемь очков над «Спартаком» в турнирной таблице за 11 туров до конца сезона. В следующем туре сине-бело-голубые в гостях сыграют с ЦСКА. Красно-белые на выезде сразятся с «Оренбургом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-voshishhayus-rabotoj-abaskalya-v-spartake-v-otlichie-ot-zenita-on-delaet-stavku-na-svoih-rebyat/
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Анзор Кавазашвили
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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