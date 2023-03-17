Кавазашвили заявил, что восхищается работой Абаскаля в «Спартаке»

Экс-футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Как же я восхищаюсь нашим Абаскалем, он делает ставку на своих, воспитанников клуба, и главное, команда играет. Все ребята показывают хороший футбол, это дорого стоит. В отличии от «Зенита» Абаскаль привлекает своих, а не Малкома, Клаудиньо, Барриоса. Убери их оттуда и все, «Зенит» станет обычной командой. Поэтому спасибо Абаскалю. Он проделывает классную работу в «Спартаке», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

«Зенит» лидирует в РПЛ. Он сохраняет преимущество в восемь очков над «Спартаком» в турнирной таблице за 11 туров до конца сезона. В следующем туре сине-бело-голубые в гостях сыграют с ЦСКА. Красно-белые на выезде сразятся с «Оренбургом».