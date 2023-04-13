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Кайо не покинет летом «Краснодар», клуб рассчитывает на бразильского футболиста

Алина Савинова
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Защитник «Краснодара» Кайо не покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, клуб рассчитывает на бразильского футболиста, никто не думает о его продаже. Отмечается, что тренерский штаб также доволен игроком и делает на него ставку. Вероятно, по окончании текущего сезона «Краснодар» обсудит с представителями Кайо продление контракта.

Бразилец выступает за «Краснодар» с 2019 года. Клуб выкупил его контракт у португальской «Санта-Клары» за 3 миллиона евро. Контракт Кайо с российским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

После 22 туров «Краснодар» располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kajo-ne-pokinet-krasnodar-klub-rasschity-vaet-na-nego/
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