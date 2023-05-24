Кайо выбыл до конца сезона, он может не сыграть в суперфинале FONBET Кубка России

Защитник «Краснодара» Кайо Панталеао пропустит оставшиеся матчи команды в РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, у Кайо мышечная травма. Есть риск, что футболист может не сыграть в суперфинале FONBET Кубка России против ЦСКА. На этой неделе бразильцу предстоит повторное обследование, после чего будут известны точные сроки восстановления.

В матче 28-го тура чемпионата России против «Ростова» (3:0) бразилец получил травму, неудачно обработав мяч и воткнувшись ногой в газон. Защитник покинул поле при помощи медиков, а во втором тайме был заменен.

В нынешнем сезоне Кайо провел за краснодарский клуб 27 матчей во всех турнирах.