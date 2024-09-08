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Сегодня, 16:55

«Зенит» против «Кайрата» и дебют Соболева: смотреть трансляцию матча в прямом эфире

«Зенит» проводит товарищеский матч с «Кайратом»
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«Зенит» проводит товарищеский матч с «Кайратом». Игра в Алма-Ате начинается в 17.00 по московскому времени.

Этот матч станет первым для форварда Александра Соболева после перехода в «Зенит» из «Спартака». Экс-нападающий красно-белых включен в стартовый состав сине-бело-голубых.

За «Зенит» играет экс-капитан команды, тренер Анатолий Тимощук. В стартовом составе «Кайрата» появляется бывший фовард сегодняшних соперников Андрей Аршавин.

С первых минут у команды Сергея Семака сыграют: Кержаков, Нино, Чистяков, Сантос, Тимощук (к), Ахметов, Вендел, Ерохин, Артур, Мантуан, Соболев.

Смотреть трансляцию матча «Кайрат» — «Зенит» в прямом эфире можно на сервисе «VK Видео». Плеер доступен на отдельной странице.

Результат и ключевые события игры «Кайрат» — «Зенит» вы сможете изучить из новостей и материалов «СЭ».

Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Кайрат

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