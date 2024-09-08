Дубль Лусиано в дебютном матче Соболева принес «Зениту» победу над «Кайратом»

«Зенит» на выезде в товарищеском матче обыграл «Кайрат» — 4:3.

В стартовом составе «Кайрата» сыграл бывший игрок обеих клубов Андрей Аршавин. За «Зенит» с первых минут вышел тренер команды Анатолий Тимощук. Также у сине-бело-голубых дебютировал экс-форвард «Спартака» Александр Соболев.

Победу команде Сергея Семака принес дубль Лусиано, который вышел на замену во втором тайме. Аргентинец отличился на 73-й и 78-й минутах. Еще по голу забили Александр Ерохин (37-я минута) и Матео Кассьерра (51-я).