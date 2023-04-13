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Казахстанский врач Корнилов покинул «Сочи» вслед за Бердыевым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Казахстанский специалист, спортивный врач Александр Корнилов покинул «Сочи», сообщает Meta-ratings.kz.

Александр Корнилов возглавил медицинский штаб ФК «Сочи» в январе нынешнего года. Туда он отправился по приглашению Курбана Бердыева.

Ранее он работал в казахстанских клубах «Спартак», «Алтай» и «Кайрат». Привлекался в юношеские и молодежные сборные Казахстана.

Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи» 10 апреля. Под руководством 70-летнего специалиста сочинский клуб в пяти матчах одержал две победы и потерпел три поражения.

Источник: https://meta-ratings.kz/news/kazakhstanskii-specialist-pokinul-sochi-vsled-za-berdyevym-242977/
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РПЛ
ФК Сочи
Александр Корнилов
Курбан Бердыев
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