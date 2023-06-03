Казанский не считает, что изменение формата РПЛ повлияет на борьбу за чемпионство

Телекомментатор Денис Казанский поделился мнением о возможном изменении формата РПЛ.

«Я пока точно не рассуждал бы об изменении структуры чемпионата, потому что надо подождать, как закончится этот сезон, и потом переходить к каким-то обсуждениям. Даже если мы сделаем большую реформу, то интриг будет сопоставимое количество. С чемпионом у нас все более-менее понятно на несколько лет подряд, остается интрига в борьбе за «серебро» и за попадание в стыковые матчи. Может быть, добавится интрига за сохранение места в чемпионате, но для этого нужны не такие бедовые команды, как «Химки» и «Торпедо» этого сезона. Нас ждет достаточно интересная концовка. Всегда есть возможность искать что-то новое или экспериментировать, тем более сейчас нет очевидной цели попасть в Европу, здесь можно искать варианты. Изменение формата, мне кажется, не сильно повлияет на борьбу за чемпионство. Мы видим, насколько доминирующая команда есть в нашем чемпионате. От перестановки мест сумма не сильно поменяется. Чемпионат необходимо играть при полных трибунах, но это уже совсем не вопрос формата», — приводит слова Казанского Metaratings.ru.

«Зенит» является чемпионом РПЛ на протяжении пяти последних сезонов. В текущем чемпионате клуб из Санкт-Петербурга досрочно обеспечил себе чемпионство за четыре тура до финиша турнира.