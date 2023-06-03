Казанский оценил работу Федотова в нынешнем сезоне

Телеведущий Денис Казанский оценил работу главного тренера ЦСКА Владимира Федотова в нынешнем сезоне и поделился мнением о финальном матче FONBET Кубка России.

«Если ЦСКА упадет со второй позиции, это будет большим ударом. Поражение в Кубке тоже будет очень неприятным моментом, хотя я считаю, что попадание в финал при такой системе — уже достижение. Федотов и Ивич провели масштабную работу, многие хотели бы оказаться на их месте и сыграть в финале. И там, и там Федотову предстоит тяжелая борьба, но я не думаю, что о сезоне стоит говорить настолько категорично — называть его провальным, если ЦСКА проиграет в двух матчах, или выдающимся в случае двух побед. С чемпионством все было понятно до начала сезона, а за Кубок надо было бороться, что и делает ЦСКА. Если Федотов забирает второе место и Кубок, то для него это невероятно успешный и трофейный сезон. Но если этого не случится, то это точно не провальный сезон, а скорее относительно неудачный», — приводит слова Казанского Metaratings.ru.

В финальном матче FONBET Кубка России по футболу сыграют «Краснодар» и московский ЦСКА. Матч состоится 11 июня на стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.