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Сегодня, 15:53

Казанский заявил, что Карпин провел мощнейший сезон с точки зрения тренерских навыков

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Телеведущий Денис Казанский оценил работу главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в нынешнем сезоне.

«Такие результаты «Ростова» благодаря Карпину? Да, это его грандиозная работа. Неслучайно они с Федотовым претендуют на звание лучшего тренера сезона. Ростовчане очень долго шли на втором месте и справедливо надеялись стать следующими после «Зенита». Конечно, это дело его головы, его творчество. Карпин провел мощнейший сезон именно с точки зрения тренерских навыков и умений. Могу ли назвать Карпина лучшим тренером сезона? Давайте посмотрим, кого признают. Для меня работа Владимира Федотова довольно яркая. Сходу в новой команде, где совсем другой уровень давления и другие ожидания от болельщиков, биться за серебро и выйти в финал Кубка — для меня это заявка. Но работа Карпина выдающаяся: на мой взгляд, его состав — для середины турнирной таблицы. А он еще может получить «серебро», — приводит слова Казанского Metaratings.ru.

Перед заключительным туром РПЛ ЦСКА идет на втором месте, опережая «Спартак» на одно очко. «Ростов» идет на четвертом месте с отставанием от армейцев в два очка. Все матчи 30-го тура чемпионата России состоятся 3 июня и начнутся в 17:00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/kazanskii-karpin-provyol-moshneishii-sezon-imenno-s-tochki-zreniya-trenerskikh-navykov-i-umenii-255973/
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