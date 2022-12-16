Казарцев и Шадыханов получили лицензии судей с категорией ФИФА

Судейский комитет ФИФА утвердил список судей для обслуживания международных матчей в 2023 году, сообщает сайт РФС.

По сравнению с предыдущим годом квота россиян увеличена с 40 до 42 человек. Россия получила два дополнительных слота — судьи ВАР и женщины-ассистента. Всего лицензии получили 42 арбитра и помощника.

Судьи: Владислав Безбородов (впервые включен в 2009 году), Надежда Горинова (2021), Сергей Иванов (2014), Сергей Карасев (2010), Марина Крупская (2018), Евгений Кукуляк (2022), Кирилл Левников (2016), Виталий Мешков (2012), Владимир Москалев (2019), Вера Опейкина (2015), Александра Пономарева (2016), Анастасия Пустовойтова (2009), Артем Любимов (впервые), Павел Шадыханов (впервые).

Ассистенты судьи: Егор Болховитин (2019), Сабина Валиева (2014), Андрей Веретешкин (2021), Максим Гаврилин (2013), Валерий Данченко (2014), Игорь Демешко (2015), Екатерина Козырева (2020), Екатерина Курочкина (2012), Алексей Лунев (2017), Дмитрий Мосякин (2008), Валентин Мурашов (2021), Дмитрий Сафьян (2019), Роман Усачев (2019), Екатерина Чернова (2020), Екатерина Павленко (впервые), Анастасия Топорова (впервые), Елена Собчук (впервые).

Видеоарбитры: Сергей Иванов (2021), Сергей Карасев (2021), Виталий Мешков (2021), Владимир Москалев (2021), Василий Казарцев (впервые).

Судьи по мини-футболу: Татьяна Болтнева (2018), Ирина Великанова (2012), Виталий Грошев (2022), Григорий Зеленцов (2012), Владимир Кадыков (2012), Юрий Неверов (2016).

Судьи по пляжному футболу: Роман Борисов (2014), Алексей Иванов (2021), Виктор Листратов (2017), Денис Смольянинов (2016).