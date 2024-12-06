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Сегодня, 15:23

Казарцев назначен главным арбитром матча 18-го тура РПЛ «Краснодар» — «Локомотив»

Алина Савинова
Василий Казарцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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РФС объявил назначения арбитров и инспекторов на матчи 18-го тура РПЛ. Заключительные перед зимней паузой игры в чемпионате России пройдут в два дня — 7 и 8 декабря.

Главным судьей матча между «Краснодаром» и «Локомотивом» будет Василий Казарцев. В качестве его помощников выступят Рустам Мухтаров и Рашид Абусуев. На ВАР назначен Сергей Карасев.

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7 декабря (суббота)

«Спартак» — «Пари НН»: судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Александр Колобаев.

«Зенит» — «Акрон»: судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Сергей Карасев; инспектор — Сергей Зуев.

«Ростов» — «Крылья Советов»: судья — Виталий Мешков, помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Денис Петров; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Эдуард Малый.

«Динамо» Махачкала — «Рубин»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Артем Чистяков; инспектор — Вячеслав Харламов.

8 декабря (воскресенье)

«Динамо» — «Химки»: судья — Павел Шадыханов, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Алексей Тюмин.

«Факел» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Владимир Казьменко.

«Ахмат» — «Оренбург»: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Александр Гончар.

«Краснодар» — «Локомотив»: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Рашид Абусуев; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Андрей Бутенко.

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По итогам 17 туров в РПЛ лидирует «Зенит» с 39 очками. На втором месте располагается «Краснодар», у которого 38 баллов. Третьим идет «Спартак» (34), четвертым — «Локомотив» (34). Пятая строчка у московского «Динамо» (32), шестая — у ЦСКА (28).

РПЛ сезон-2024/25: новости, турнирная таблица, расписание и результаты матчей, составы команд

Источник: https://rfs.ru/news/221720
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РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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