Казарцев заменит отстраненного судью Жабченко на матче «Пари НН» — «Торпедо»

Василий Казарцев заменит Анатолия Жабченко в качестве видеоарбитра на матче 20-го тура РПЛ «Пари НН» — «Торпедо», сообщает официальный сайт РФС.

Замена арбитра произошла в связи с решением Экспертно-судейской комиссии РФС по эпизоду матча FONBET Кубка России «Спартак» — «Урал» (1:1). ЭСК признала, что Жабченко, который работал ВАР, ошибочно не подсказал главному судье Сергею Карасеву назначить пенальти в ворота команды из Екатеринбурга. Из-за этой ошибки Жабченко временно не будет получать назначения на игры премьер-лиги.

Матч «Пари НН» — «Торпедо» состоится 19 марта в Нижнем Новгороде и начнется в 16.30 (мск).