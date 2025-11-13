КДК дисквалифицировал главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова на два матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на два матча РПЛ дисквалифицировал главного тренера «Оренбурга» Ильдара Ахметзянова. Специалист был удален в матче 15-го тура против «Локомотива» (0:1) в добавленное ко второму тайму время за «совершение действий в провокационной манере в отношении игрока соперника». «Оренбург» подавал заявление об отмене красной карточки. КДК карточку не отменил. Рассматривались дополнительные санкции. Он совершал подстрекательные действия в провокационной манере к игроку «Локомотива» Николаю Комличенко. Решение — дисквалифицировать на два матча премьер-лиги», — цитирует ТАСС главу комитета Артура Григорьянца. Ахметзянов возглавил «Оренбург» 10 октября. «Оренбург» с 11 очками находится на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч команда проведет 22 ноября на своем поле против «Балтики».

GreySport А Как же Баринов? Он по такой логике вообще должен играть одну игру из 3 в сезоне. 14.11.2025

НВ перед кем? перед грязьпромом и его недоразвитыми болельщиками? я скоро прийду пойдем с вилами... доберемся 14.11.2025

Petr Bitkin "Врагу не сдаётся, хотя нас и гнобют шакалы позорныые всякие вже. Я б об ощущения б и дополнил но... в субботу узнАете... Хватит издеваться над ФУТБОЛОМ, пусть и в эрефии.... P.S. ...................... (я воспитанный в СССР мальчик - Москва. ЦДТ. Театр Юного зрителя. Ахеджакова в роли принца Дэлиха Сэрнамбука... да много чего :) ... и до сих пор живой :) ... эта, забыл, как тут делается: ЦВБП, но мне вообще-то всё все пофигу- так, погулять вышел, побравировать... извините. 14.11.2025

Petr Bitkin Паразиты 14.11.2025

Axel Pervolainen Почему в понедельник? Завтра ещё рабочий день. 13.11.2025

Valekka А к чему подстрекал-то? Дать судье подзад коленом?! 13.11.2025

Андрей Другие никто не валятся и не валяются, корчась в предсмертных конвульсиях, один Комличенко? 13.11.2025

welkom1111 Прекрасно СЕБЯ охарактеризовал!..))) 13.11.2025

Alexey Mozolyov А если не отменят,извинишься? 13.11.2025

Микола Питерский Ну он же стадион не громил, поэтому и 2 можно дать. Это прыгающий идиот разрушающий все вокруг себя и просящийся, к детям и жене может условку получать 13.11.2025

shafir07 Почему не на двенадцать!? 13.11.2025

Морская свинка_1979 Ильдар, добро пожаловть в РПЛ. Твоя вина в том, что Ты не Юран, не Карпин и даже не Мостовой. А нсли серьёзно, то - удачи мужик !!! 13.11.2025

Abellardo А-афигеть! Два матча! Станковичу меньше давали. 13.11.2025

инок А сколько матчей дисквалификации получили за провокационные действия Сперцян и Глебов? 13.11.2025

Ganimed Какие ещё подстрекательные действия, Настя Пилипкина?! :laughing:Это называется Любоффь:heartpulse::sunglasses: 13.11.2025

hattabysh "Он совершал подстрекательные действия в провокационной манере к игроку «Локомотива» Николаю Комличенко". - Офигеть! А Комличенко, по привычке, упал и долго не мог подняться. 13.11.2025

Aftomen Комличенко не футболист, а позорище! Валится от каждого касания, полный ноль! 13.11.2025