КДК дисквалифицировал главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова на два матча

13 ноября, 15:35
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на два матча РПЛ дисквалифицировал главного тренера «Оренбурга» Ильдара Ахметзянова.
Специалист был удален в матче 15-го тура против «Локомотива» (0:1) в добавленное ко второму тайму время за «совершение действий в провокационной манере в отношении игрока соперника».
«Оренбург» подавал заявление об отмене красной карточки. КДК карточку не отменил. Рассматривались дополнительные санкции. Он совершал подстрекательные действия в провокационной манере к игроку «Локомотива» Николаю Комличенко. Решение — дисквалифицировать на два матча премьер-лиги», — цитирует ТАСС главу комитета Артура Григорьянца.
Ахметзянов возглавил «Оренбург» 10 октября.
«Оренбург» с 11 очками находится на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч команда проведет 22 ноября на своем поле против «Балтики».
GreySport
А Как же Баринов? Он по такой логике вообще должен играть одну игру из 3 в сезоне.
14.11.2025
НВ
перед кем? перед грязьпромом и его недоразвитыми болельщиками? я скоро прийду пойдем с вилами... доберемся
14.11.2025
Petr Bitkin
"Врагу не сдаётся, хотя нас и гнобют шакалы позорныые всякие вже. Я б об ощущения б и дополнил но... в субботу узнАете... Хватит издеваться над ФУТБОЛОМ, пусть и в эрефии.... P.S. ...................... (я воспитанный в СССР мальчик - Москва. ЦДТ. Театр Юного зрителя. Ахеджакова в роли принца Дэлиха Сэрнамбука... да много чего :) ... и до сих пор живой :) ... эта, забыл, как тут делается: ЦВБП, но мне вообще-то всё все пофигу- так, погулять вышел, побравировать... извините.
14.11.2025
Petr Bitkin
Паразиты
14.11.2025
Axel Pervolainen
Почему в понедельник? Завтра ещё рабочий день.
13.11.2025
Valekka
А к чему подстрекал-то? Дать судье подзад коленом?!
13.11.2025
100% Информация//
.Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)
13.11.2025
Андрей
Другие никто не валятся и не валяются, корчась в предсмертных конвульсиях, один Комличенко?
13.11.2025
welkom1111
Прекрасно СЕБЯ охарактеризовал!..)))
13.11.2025
Alexey Mozolyov
А если не отменят,извинишься?
13.11.2025
Микола Питерский
Ну он же стадион не громил, поэтому и 2 можно дать. Это прыгающий идиот разрушающий все вокруг себя и просящийся, к детям и жене может условку получать
13.11.2025
shafir07
Почему не на двенадцать!?
13.11.2025
Морская свинка_1979
Ильдар, добро пожаловть в РПЛ. Твоя вина в том, что Ты не Юран, не Карпин и даже не Мостовой. А нсли серьёзно, то - удачи мужик !!!
13.11.2025
Abellardo
А-афигеть! Два матча! Станковичу меньше давали.
13.11.2025
инок
А сколько матчей дисквалификации получили за провокационные действия Сперцян и Глебов?
13.11.2025
Ganimed
Какие ещё подстрекательные действия, Настя Пилипкина?! :laughing:Это называется Любоффь:heartpulse::sunglasses:
13.11.2025
hattabysh
"Он совершал подстрекательные действия в провокационной манере к игроку «Локомотива» Николаю Комличенко". - Офигеть! А Комличенко, по привычке, упал и долго не мог подняться.
13.11.2025
Aftomen
Комличенко не футболист, а позорище! Валится от каждого касания, полный ноль!
13.11.2025
НВ
в понедельник отменят, после вмешательства грязьпрома:stuck_out_tongue_winking_eye:
13.11.2025