Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

13 ноября, 15:35

КДК дисквалифицировал главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова на два матча

Анастасия Пилипенко
Ильдар Ахметзянов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на два матча РПЛ дисквалифицировал главного тренера «Оренбурга» Ильдара Ахметзянова.

Специалист был удален в матче 15-го тура против «Локомотива» (0:1) в добавленное ко второму тайму время за «совершение действий в провокационной манере в отношении игрока соперника».

«Оренбург» подавал заявление об отмене красной карточки. КДК карточку не отменил. Рассматривались дополнительные санкции. Он совершал подстрекательные действия в провокационной манере к игроку «Локомотива» Николаю Комличенко. Решение — дисквалифицировать на два матча премьер-лиги», — цитирует ТАСС главу комитета Артура Григорьянца.

Ахметзянов возглавил «Оренбург» 10 октября.

«Оренбург» с 11 очками находится на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч команда проведет 22 ноября на своем поле против «Балтики».

21

  • GreySport

    А Как же Баринов? Он по такой логике вообще должен играть одну игру из 3 в сезоне.

    14.11.2025

  • НВ

    перед кем? перед грязьпромом и его недоразвитыми болельщиками? я скоро прийду пойдем с вилами... доберемся

    14.11.2025

  • Petr Bitkin

    "Врагу не сдаётся, хотя нас и гнобют шакалы позорныые всякие вже. Я б об ощущения б и дополнил но... в субботу узнАете... Хватит издеваться над ФУТБОЛОМ, пусть и в эрефии.... P.S. ...................... (я воспитанный в СССР мальчик - Москва. ЦДТ. Театр Юного зрителя. Ахеджакова в роли принца Дэлиха Сэрнамбука... да много чего :) ... и до сих пор живой :) ... эта, забыл, как тут делается: ЦВБП, но мне вообще-то всё все пофигу- так, погулять вышел, побравировать... извините.

    14.11.2025

  • Petr Bitkin

    Паразиты

    14.11.2025

  • Axel Pervolainen

    Почему в понедельник? Завтра ещё рабочий день.

    13.11.2025

  • Valekka

    А к чему подстрекал-то? Дать судье подзад коленом?!

    13.11.2025

  • 100% Информация//

    .Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    13.11.2025

  • Андрей

    Другие никто не валятся и не валяются, корчась в предсмертных конвульсиях, один Комличенко?

    13.11.2025

  • welkom1111

    Прекрасно СЕБЯ охарактеризовал!..)))

    13.11.2025

  • Alexey Mozolyov

    А если не отменят,извинишься?

    13.11.2025

  • Микола Питерский

    Ну он же стадион не громил, поэтому и 2 можно дать. Это прыгающий идиот разрушающий все вокруг себя и просящийся, к детям и жене может условку получать

    13.11.2025

  • shafir07

    Почему не на двенадцать!?

    13.11.2025

  • Морская свинка_1979

    Ильдар, добро пожаловть в РПЛ. Твоя вина в том, что Ты не Юран, не Карпин и даже не Мостовой. А нсли серьёзно, то - удачи мужик !!!

    13.11.2025

  • Abellardo

    А-афигеть! Два матча! Станковичу меньше давали.

    13.11.2025

  • инок

    А сколько матчей дисквалификации получили за провокационные действия Сперцян и Глебов?

    13.11.2025

  • Ganimed

    Какие ещё подстрекательные действия, Настя Пилипкина?! :laughing:Это называется Любоффь:heartpulse::sunglasses:

    13.11.2025

  • hattabysh

    "Он совершал подстрекательные действия в провокационной манере к игроку «Локомотива» Николаю Комличенко". - Офигеть! А Комличенко, по привычке, упал и долго не мог подняться.

    13.11.2025

  • Aftomen

    Комличенко не футболист, а позорище! Валится от каждого касания, полный ноль!

    13.11.2025

  • НВ

    в понедельник отменят, после вмешательства грязьпрома:stuck_out_tongue_winking_eye:

    13.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    РПЛ
    ФК Оренбург
    Артур Григорьянц
    Ильдар Ахметзянов
    Читайте также
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ 15-й тур: «Балтика» — «Краснодар», «Ахмат» — «Спартак» и другие матчи
    В РПЛ опять интрига — сразу пять команд идут в группе лидеров после первого круга. Кто станет чемпионом?
    КДК оштрафовал «Спартак» на 20 тысяч рублей за отсутствие Станковича на пресс-конференции
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
    В РПЛ опять интрига — сразу пять команд идут в группе лидеров после первого круга. Кто станет чемпионом?
    «Сочи» разгромил сборную Перу со счетом 5:1
    Мостовой: «Стоит «Спартаку» оступиться — все, конец. А когда другие проваливаются, то никто слова не говорит»
    Кияшко о возможном бое Дзюбы и Смолова: «Из российских футболистов никто не составит конкуренцию Артему»
    Кузнецов считает, что Кисляку и Глебову рано уходить из ЦСКА: «Есть отрицательный пример Захаряна»
    Кузнецов о ЦСКА: «Армейцам нужен новый хороший форвард»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя