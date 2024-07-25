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Сегодня, 15:12

КДК дисквалифицировал игрока «Динамо» Фомина на два матча РПЛ, один из них — условно

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КДК РФС дисквалифицировал на два матча, один из которых — условно, полузащитника «Динамо» Даниила Фомина по итогам матча 1-го тура РПЛ с «Факелом» (3:1).

27-летний футболист в прошедшем матче был удален на 39-й минуте.

«Рассмотрев все обстоятельства дела, за грубую игру дисквалифицировать Даниила Фомина на два матча, один из которых условно. Установить испытательный срок в шесть месяцев с момента принятия решения», — приводит слова председателя комитета Артура Григорьянца ТАСС.

Во втором туре чемпионата России бело-голубые сыграют дома против «Локомотива». Матч пройдет в субботу, 27 июля.

Источник: ТАСС
Даниил Фомин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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