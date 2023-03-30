КДК дисквалифицировал игрока «СКА-Хабаровск» на три матча

Вчера, 29 марта, состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором было принято решение дисквалифицировать футболиста «СКА-Хабаровск» Артема Симоняна на 3 матча Первой лиги.

«В случае, если лицо, которому нанесена травма, в соответствии с медицинскими показаниями не сможет принять участие в тренировках и/ или матчах по истечении 15 дней с даты матча, в котором ему была нанесена травма, то к игроку Артему Симоняну, совершившему серьезное нарушение правил игры, будет применена дополнительная санкция в виде дисквалификации на 3 матча», — сообщается на сайте РФС.

Кроме того, за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи было принятно решение оштрафовать главного тренера «СКА-Хабаровск» Романа Шаронова на 10 тысяч рублей.

Также за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи оштрафован футболист «СКА-Хабаровск» Томас Рукас на 5 тысяч рублей.