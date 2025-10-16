Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

16 октября, 16:25

КДК дисквалифицировал Ндонга на два матча, Сперцян оштрафован на 150 тысяч

Александр Абустин
корреспондент
Усман Ндонг.
Фото ФК «Ахмат»

Глава КДУ РФС Артур Григорьянц сделал заявление по поводу конфликта между хавбеком «Краснодара» Эдуардом Сперцяном и защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом.

«В рапорте делегата матча было указано, что, со слов пресс-атташе «Ахмата», Ндонг услышал фразу расистского характера. Сегодня в заседании приняли участие Сперцян, Хашиг и Ндонг. В установленном порядке передали заявление «Ахмата» об отмене красной карточки в ЭСК. Решение: арбитр матча правильно удалил Ндонга.

Должны были рассмотреть рапорт о возможном оскорблении Ндонга. 10 октября в КДК поступило письмо из РПЛ за подписью Алаева, Хашига, Сперцяна, Айдамирова, Ндонга, в котором указано, что в результате диалога футболистов, руководства клуба и при участии руководства РПЛ удалось достичь примирения между всеми участниками. Недопонимание возникло в результате переживаний в ходе непростого матча между командами и не имело злого умысла. Футболисты признали свои ошибки, принесли извинения и не имеют претензий. Поэтому лица, подписавшие обращение, просят убрать из повестки рассмотрение дела. Игроки принесли извинения и конфликт урегулирован на уровне клубов, а также футболистов.

Также мы получили письмо от Ндонга. Где он пишет, что хочет принести извинения: «Извиняюсь перед болельщиками российского футбола, сожалею о произошедшем, в настоящее время претензий к Сперцяну у меня нет. Желаю ему удачи и здоровья. После видеоконференции с игроком я полностью отпустил эту ситуацию».

Для себя мы определили, что мы должны принять решение по поведению Ндонга и Сперцяна. В результате заседания установили следующее: действия Ндонга были спровоцированы Сперцяном. Дело в том, что он произнес фразу в сторону Ндонга. Фраза была на испанском языке. Но эта фраза не носила в себе признаки расизма. Она не содержала ненормативную лексику, однако она имела оскорбительный характер.

КДК принял следующее решение: за агрессивное поведение Ндонга, дисквалифицировать игрока на 2 матча, один из который — условный. Также установить испытательный срок до конца сезона. Сперцян наказан за оскорбительное поведение на 150 тысяч рублей. В отношении записи делегата матча по возможному оскорблению Ндонга на почве расизма КДК рассмотрение дела прекратил», — сказал Григорьянц.

Инцидент произошел в матче 11-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Краснодаром» (0:2). Ндонг заявил о расистском высказывании со стороны Сперцяна, который, в свою очередь, обвинил защитника в оскорблении его матери.

90

  • сакс_КТ

    А причем тут государственность или негосударственность камер? Вы, когда штраф платите, в платежку смотрите, хоть немножко? Кто там получатель платежа?

    17.10.2025

  • Valekka

    Мне глубоко по Неве,что там доходит или нет до Питерских,но: Сарказм,вроде-злая насмешка! Чёрный юмор-шутка в отношении смерти или садистских действий!! Где-то в твоём тексте есть это? Нет А есть утверждение итогового результата действия.Оно может быть или правдивым,или лживым!! В данном случае присутствует утверждение,что КДК с каждого рассмотрения имеет пополнение карманов.Мне пофиг,но тут до фига развелось знатоков чужой деятельности.Особенно из Златоголовой!!!

    17.10.2025

  • Иван Л.

    Так же верю Спрецяну, как вы Ндонгу. Включите логику. Если Ндонгу было из-за чего врезать Сперцяну, то Сперцяну было из-за чего что-то резкое говорить негру. Скажу по другому: то, что было на поле - за это оба понесли наказание. Вопрос в другом, сколько повторять? ПУБЛИЧНОЕ необоснованное обвинение человека в наказуемом деянии должно быть также наказуемо. Футболисты извинились. А клеветники? И почему к ним нет вопросов?

    17.10.2025

  • ёzhic8

    а где вы прочитали (именно прочитали, в явном виде - вот здесь) что Ндонг оскорбил именно семью, а не кошку? или просто на слово Сперцяну верите?

    17.10.2025

  • Иван Л.

    Может с того, что негр говорил Сперцяну про его семью? Ау! Я не топлю ни за одну из этих команд, не топлю лично за Сперцяна или Нбонга. Просто факт: кое-кому можно публично обвинять в наказуемом деянии, а потом в кусты типа ничего не было. "ну ошиблись" - извинитесь, енсли мужчины. А на нет, и суда нет.

    17.10.2025

  • Sage

    Сам саою кличку на какм написал ?

    17.10.2025

  • с13

    Я кстати езжу очень аккуратно и бывают ГОДЫ без штрафов (тьфу-тьфу). Так что часть комментария точно не ко мне. Камеры, в подавляющем большинстве случаев НЕ государственные. И бюджету достаётся только часть (доля малая:rofl:) от суммы штрафов. Навевает ассоциации ...

    17.10.2025

  • с13

    Я заметил, что сарказм и черный юмор однозначно не доходит только до питерских. Наверное потому, что они (а особенно поклонники Зенита) все сплошь белые и пушистые. И очень серьёзно относятся к футболу. До невменяемости серьёзно.

    17.10.2025

  • Kortvv

    Igor Alexandrov ты еще один дебил-славянофил! что ж вы уроды все письменность русскую забыли и погоняла у вех вас на латинице(если вы вообще знаете,что это такое) вы даже не жертвы аборта(там хоть зачатки мозга были),а выкидыши подзаборные.. Прямо в точку, Igor Alexandrov . Больше тебе про себя добавить нечего

    17.10.2025

  • Kortvv

    не просто так же он по ипалу получил. И при этом Ндонга получил всего 1 матч дисквалификации, что равно НИЧЕМУ, автоматической дисквалификации за красную карточку, хотя за умышленный удар в лицо должен был получить матча три, не меньше

    17.10.2025

  • 1_sport

    О представителях Ахмата, поднявших шумиху, вообще тишина... Как будто это нормально и так можно было.

    17.10.2025

  • 1_sport

    Тут тогда даже о двоих могла бы идти речь, возможно. Это и Ндонга, и представителя Ахмата, который тоже в СМИ высказывался. (о представителе Ахмата как-то все подзабыли, а ведь Ахмат дело-то начал педалировать)

    17.10.2025

  • Яков Рабинер

    ёжик, а почему ты 8-ой, а не 7-ой и не 9-ый?

    16.10.2025

  • Андрей Недобрый

    Чемодан,вокзал,арарат..

    16.10.2025

  • ёzhic8

    Станкович как пример, дорогой закупки, оптом Я не виноват что Карпин не в отсидке и это - ты меня не раздражаешь сегодня, не то настроение

    16.10.2025

  • ёzhic8

    ну ошиблись зачем Сперцян вообще что-то ему говорил? да ещё на неродном для обоих языке? с этого начнём

    16.10.2025

  • ёzhic8

    Армянин сказал что-то оскорбительное на испанском франкоговорящему негру. Тот понял по-своему. И теперь за это часть тут хочет вздрючить негра Да вы расисты!

    16.10.2025

  • Иван Л.

    То есть сперва кто-то закатил ПУБЛИЧНУЮ истерику, обвинив человека в расисьзме, подали бумажки в КДК с этим, а потом порешали кулуарно. Вот об этом и речь.

    16.10.2025

  • ёzhic8

    написано что оскорбление не было нецензурным, а об остальном Сперцян, Ндонг и клубы договорились кулуарно

    16.10.2025

  • Есть город на Неве

    накуй тебе эта? у тебя денег нет раз, станкович не твой тренер два.

    16.10.2025

  • Есть город на Неве

    гоndон аткуда в тебе разум? ты же инвалид мозга!

    16.10.2025

  • Иван Л.

    где написано, что зафиксировано оскорбление на почве рассизьмы? ау? а вот обвинение в рассисьзме в адрес Сперцяна было и тут тоже опубликовано. это клевета. и всем пофиг.

    16.10.2025

  • Kум Тыква

    когда вы звери в баку вырезали армян и русских в 1989-1990 ты конечно там не участвовал? выгоняли людей на улицу и занимали чужие квартиры с чужим имуществом, всё присваивая себе, ты же не помнишь, тебя айзера там не было? работал прорабом в маскабаде?

    16.10.2025

  • Бен Ричардс

    В целом согласен кроме "стоит подумать почему Сперцян не требует привлечь кого-то за клевету". Во-первых не "кого-то", а ясно кого и откуда, во-вторых, понятно почему "не требует привлечь," если принять во внимание "во-первых".

    16.10.2025

  • Прораб.

    О каком расизме может идти речь? Я не верю в существование самого понятия расизм на Кавказе и Закавказье. Тем не такой менталитет. Просто провокация африканца не прокатила.

    16.10.2025

  • 1_sport

    А самое интересное, что выиграл не Ахмат или Ндонг, а тот кто получил штраф от Сперцяна! На распил?

    16.10.2025

  • Бен Ричардс

    Если установлено, что слова Сперцяна не носили признаки расизма и за вранье и провокацию с расизмом Ндонг вообще не наказан, так можно всем?

    16.10.2025

  • Gordon

    Игорёк, выпей успокоительное)

    16.10.2025

  • Gordon

    Сейчас, как раз, нормальное. И в соответствии с регламентом. За провокации иного не предусмотрено.

    16.10.2025

  • Gordon

    Вот сейчас разумно. Кой-веки раз.

    16.10.2025

  • Gordon

    Ты лично расизм слышал или так, на вентилятор? ) Или любое плохое слово, сказанное негру, - это расизм? :)

    16.10.2025

  • Gordon

    Игорёк, прекрати истерику)

    16.10.2025

  • Gordon

    Сам ты расизм:))))))

    16.10.2025

  • ёzhic8

    Вы заметку то читали? Насчёт "не зафиксировано оскорбления"? Там русским языком написано: Она не содержала ненормативную лексику, однако она имела оскорбительный характер.

    16.10.2025

  • сакс_КТ

    Штрафы уходят в бюджет. А вот почему в стране за нарушения ПДД триллионы штрафов набираются - это вопрос к ездунам, которым все вокруг виноваты, кроме них одних.

    16.10.2025

  • ёzhic8

    На выходе: Никто никого не оскорблял, ненормативно. Ок Да вот только пихались оба. И дискву Ндонгу одному - лишь за то, что Сперцян три раза его боднув - не смог завалить Идиотизм

    16.10.2025

  • Фрей фе

    А Вы, Игор Элекзандрофф, прям кириллицей обозначились. Бревно в глазу?

    16.10.2025

  • Igor Alexandrov

    еще один дебил-славянофил! что ж вы уроды все письменность русскую забыли и погоняла у вех вас на латинице(если вы вообще знаете,что это такое) вы даже не жертвы аборта(там хоть зачатки мозга были),а выкидыши подзаборные...

    16.10.2025

  • Djin Ignatov

    Просто замяли ! У нас в стране нет ведь расистов

    16.10.2025

  • Igor Alexandrov

    а ты,патриот гнилой,что же свою кличку буржуйскими буквами пишешь? слабо по -старославянски...рашист!!

    16.10.2025

  • Иван Л.

    По факту. Сперцян никого не оскорблял на почве рассизьмы. По факту Сперцяна в этом обвинили оф. лица определенного клуба. По факту, раз оскорбления со стороны Сперцяна, не зафиксировано, то эти самые лица должны извиниться. НО извинились футболисты, а примерные семьянины со своей клеветой как бы не замечены остались. И еще требуют отменить красную! На шею сели, отменили им красную Садулаеву за то, что негра за горло схватил, дальше - больше. А чем не расизьма там была? Помимо того, что просто за агрессию красная железная.

    16.10.2025

  • bratand

    Появился официальный ценник на "чёрное г..но"

    16.10.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Так это и есть принижение людей с чёрным цветом кожи . Чёрному значит дискву дали , а белому не дали . Расисты вы там в КДК все . Все расисты

    16.10.2025

  • ёzhic8

    Григорьянц, опубликуй тарифы! "Недисциплинированное поведение, выразившееся в оскорблении игрока другой команды - дисквалификация на [х] матчей или штраф [х] рублей" Сколько стоит вытащить Станковича с месячных нар?

    16.10.2025

  • ёzhic8

    Охренели, но креативно Оба виноваты, при этом договорились. Но дискву только одному. Вместо дисквы второму - оплата кэшем. Оказалось - так можно, причём - официально. И фраза не была ненормативной, а всего лишь оскорбительной

    16.10.2025

  • Фирсыч

    Уверен, что доказано? Просто спустили всё на тормозах. Но, каждый верит, во что хочет.

    16.10.2025

  • LifeTV

    Пожалели Сперцяна. Это в будущем скажется на нашем футболе. - Такой футбол нам не нужен. Эта знаменитая фраза сегодня актуальна в России как никогда :person_gesturing_no:

    16.10.2025

  • rac135

    «Футболисты признали свои ошибки, принесли извинения и не имеют претензий» То есть один в матерной форме высказал свои притязания на маму Сперцяна, на что получил расистский ответ) Но так как оба не игроки «Спартака», то расистскую выходку можно замять) Оно и верно, суровость следуе использовать только для игроков и тренеров «Спартака»)

    16.10.2025

  • Slim Tallers

    "и не имело злого умысла". Да мы знаем,что даже убийства происходят по доброте,с уважением.

    16.10.2025

  • инок

    Это даже не столько позор для Ндонга, а для руководства Ахмата, которые сразу же заголосили на эту неприятную тему..

    16.10.2025

  • dinela

    Всех в таз,залить цементом и в море!

    16.10.2025

  • Сергей Аверкин

    "Деточкин,конечно,виноват... Но он - не виноват!!"

    16.10.2025

  • Топотун

    Shut up, old fag !

    16.10.2025

  • napadenie

    КДК, наверняка считает, что изящно решили эту коллизию. Но увы, голову в песок таким способом, - себе дороже, и обязательно аукнется.

    16.10.2025

  • Jean4

    Это называется "замять дело".

    16.10.2025

  • TokTram_

    Романтика!

    16.10.2025

  • инок

    Ахмат слился, всем свидетелям расизма хочу передать большой привет, ждите следующего фейка, чтобы накинуть на Краснодар..

    16.10.2025

  • Highlander

    Я правильно понял,что Ндонга удалили потому,что он негр, а армянская диаспора отмазала испанца Сперцяна?

    16.10.2025

  • Valekka

    Озвучь пару-тройку рассмотрений,где поимели! Или так ляпнул-поп..деть? По словам :"...такого не упомню" выходит,что ты в теме!!

    16.10.2025

  • ровнов

    Вполне возможно.

    16.10.2025

  • Kortvv

    Писец. Вместо дисквалификации расистта, позволяюшего себе оскорбления человека по цвету кожи, ему погрозили пальчиком. Видимо Галицкий или армянская диаспора в Краснодаре заплатили Ндонга пару годовых зарплат, чтобы тот не плакал

    16.10.2025

  • Valekka

    Ход рассмотрения : Арутюнянц : Ребята,ну его нафиг-если начнём разбираться,то хрен знает,во что это выльется.Поэтому давайте так : мы погрозим пальчиком и поругаем,а вы больше не шалите! Ндонг и Сперцян :Мы больше не будем !!! Арутюнянц: Тогда расход,а то нам срочно надо на юбилей Тиши успеть!!!

    16.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Если обьективно решать - то нужно было одинаково наказывать и провокатора и "агрессора". А так решение ни два ни полтора. Одного слегка якобы наказали на фактически 1 матч, который он и так должен пропустить после удаления. А второму лишь слегка погрозили пальчиком .. мол в следующий раз посылай не на испанский адрессок хутора.

    16.10.2025

  • Sergey Sparker

    А зачем ему зарплата? На туалетную бумагу? Он вот с таких решений имеет кратно больше.

    16.10.2025

  • ровнов

    Хотелось и ту и другую. Но Дюков не позволит.

    16.10.2025

  • Илья858

    Это как раз естественно. Думаю, он просто неконфликтный. Именно потому и пошёл сразу к Черчесову, чтобы объясниться. Для него примирение - финал.

    16.10.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Постоянно? О каких провокациях речь - хотя бы исходя из последнего матча с "Ахматом"? Сколько он там ударов сзади нанес исподтишка, хотя бы примерно? Я его оправдывать не собираюсь, мне просто хочется понять причину такого суждения.

    16.10.2025

  • ЧикиБегиристайн

    не плачь, нарисуют вам сколько нужно пеналей, двухсотлетие не сорвется

    16.10.2025

  • это называется по другому.замяли по тихому

    16.10.2025

  • тихоновнавсегда

    - Рафик был полностью невиновным! - Но, хорошо, скажите, пожалуйста, как же это он невиновный, а вот эта вот драка, которая учинена была Рафиком и вот его дружками? - Прекратим разговаривать, послушаем меня…Значит, драка как произошла. Рафик рассказывает, что он вместе со своими друзьями-дзюдоистами - тяжвесами мирно курили возле подъезда в три часа ночи. Значит, произошло совпадение, в тот момент, когда Рафик вытащил нож, чтобы его наточить, в этот момент скрипач вышел из подъезда, соседский. Скрипач выходит, видит у него в руках ножик. И Рафик как бы прячет ножик и глаза прячет, типа «Я не хочу на тебя смотреть» - скрипачу. А этот нет, пришел-зашел в круг дзюдоистов и начал всем в глаза смотреть, и говорит, типа: «Я сильный, вы слабые дзюдоисты». Рафик говорит, он сам очки снял, по полу ударил и ногой начал свои очки топтать. Потом вытащил скрипку, начал разбивать об дверь подъезда, говоря «Смотрите, какой я сильный скрипач». Эти говорят: «Брат, мы не хотим с тобой драться»...:joy:

    16.10.2025

  • 1_sport

    1. Нигде не написано, что кто-то установил расизм. 2. По данной статье возбуждают дело только по заявлению потерпевшего. Следовательно, стоит подумать почему Сперцян не требует привлечь кого-то за клевету. 3. Как я понял, установлено, что Сперцян произнес фразу (несколько слов) на испанском языке, а не одно слово, как утверждает Сперцян ("Заткнись").

    16.10.2025

  • тухлая история и решение такое же. всяким СПЕРЦЯНАМ тут дозволено оскорблять?

    16.10.2025

  • AlexCS4

    Ты про какого?

    16.10.2025

  • AlexCS4

    Сперцян постоянно провоцирует соперников. А про его удары сзади изподтишка я вообще молчу.

    16.10.2025

  • AlexCS4

    Официальную или всю?

    16.10.2025

  • 1_sport

    "Но ты черный, и ты урод, Ерни" "Он не сказал, что все черные уроды!... А ну тогда ладно.

    16.10.2025

  • Дима Питерский

    А давеча сообщалось о договорном матче молодняка Краснодара и Урала пару лет назад... Случайность?

    16.10.2025

  • Топотун

    Хорошая должность у хачика.

    16.10.2025

  • AnTaras

    Как всегда странное решение.

    16.10.2025

  • с13

    Знать бы куда (кому!) уходят триллионные штрафы за нарушение ПДД. Особенно те, которые фиксируются видеокамерами. Триллионы. А тут мелочь, которая хорошо помещается в карманах )))

    16.10.2025

  • ровнов

    А кто-нибудь опубликует зарплату Григорьянца? И тех, кто там задницу греет?

    16.10.2025

  • Артемон Доберманов

    На самом деле клубы ,и Ахмат и Краснодар профессионально переварили этот инцидент в кулуарах.Респект.

    16.10.2025

  • КирпичИнвест

    Лучше напишите куда потом эти штрафы уходят. Ведь за сезон миллионы набегают, и вряд ли они "запланированы" в бюджете РФС. И литература типа "Правила этикета для футболистов" на них точно не закупается. Хотя Дегтяреву такая идея бы понравилась )

    16.10.2025

  • ровнов

    А Григорьянц на Новогодним Каникулы заработал.

    16.10.2025

  • с13

    Чтобы КДК кого-то отпустил (Господа Бога, святых и безгрешных ангелов и пр.), с тем, чтобы не залезть им в карман и не поиметь хоть сколько-то денег себе на бедность - такого не упомню. Тут уж если попал к ним в "жернова" - с нетронутым кошельком не уйдёшь.:rofl::rofl::rofl:

    16.10.2025

  • Sergey Sparker

    Провокатор не наказан. Это все что надо знать. Похоже Галицкий башляет не только судьям, но и КДК. Арутюнян (это фамилия Галицкого при рождении) - Сперцян - Григорьянц... Случайно? Не думаю. Расизм? Очень похоже.

    16.10.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Сперцян в расизме не виноват. Но отпустить его просто так посчитали неправильным... P.S. Судя по минусам и отсутствию аргументов, в штате у гермафродита Антропова пополнение)))

    16.10.2025

  • Илья858

    Наконец, когда доказано, что никакого расизма со стороны Сперцяна не было, Ндонг и представитель Ахмата должны ответить за клевету по статье 128.1 Уголовного кодекса РФ: "1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, - ... 2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", либо в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных, - наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет".

    16.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Эдуард Сперцян
    Футбол
    РПЛ
    Усман Ндонг
    КДК
    Читайте также
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
    ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ 11-й тур: ЦСКА — «Спартак», «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
    Сперцян с иронией отреагировал на исключение из номинантов на премию «Джентльмен года»
    ЭСК признала верными все решения судьи Буланова в матче «Рубин» — «Крылья Советов»
    ЭСК признала верным решение судьи Сухого назначить пенальти в матче «Балтика» — «Динамо» Махачкала
    ЭСК поддержала решение судьи Цыганка назначить пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Акроном»
    ЭСК: арбитр Левников ошибочно назначил пенальти в ворота московского «Динамо» в матче с «Локомотивом»
    Черчесов — об агрессивной игре «Ахмата» в Краснодаре: «С дубинами на тренировках не бегаем»
    Материалы сюжета РПЛ 12-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Сочи» — «Зенит» и другие матчи
    Гол Воробьева ЦСКА признан лучшим в РПЛ в октябре
    Тороп — о голе Воробьева: «Драгоценный опыт, надо стараться исправляться»
    ЭСК поддержала решение Абросимова не назначить пенальти в ворота «Локомотива» в игре с ЦСКА
    ЭСК: Зияков ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Ахматом»
    ЭСК РФС: Кукуян верно удалил Джику в матче «Спартак» — «Ростов»
    Челестини оштрафован на 40 тысяч рублей по итогам матча «Локомотив» — ЦСКА в РПЛ
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя