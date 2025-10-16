КДК дисквалифицировал Ндонга на два матча, Сперцян оштрафован на 150 тысяч

Глава КДУ РФС Артур Григорьянц сделал заявление по поводу конфликта между хавбеком «Краснодара» Эдуардом Сперцяном и защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом. «В рапорте делегата матча было указано, что, со слов пресс-атташе «Ахмата», Ндонг услышал фразу расистского характера. Сегодня в заседании приняли участие Сперцян, Хашиг и Ндонг. В установленном порядке передали заявление «Ахмата» об отмене красной карточки в ЭСК. Решение: арбитр матча правильно удалил Ндонга. Должны были рассмотреть рапорт о возможном оскорблении Ндонга. 10 октября в КДК поступило письмо из РПЛ за подписью Алаева, Хашига, Сперцяна, Айдамирова, Ндонга, в котором указано, что в результате диалога футболистов, руководства клуба и при участии руководства РПЛ удалось достичь примирения между всеми участниками. Недопонимание возникло в результате переживаний в ходе непростого матча между командами и не имело злого умысла. Футболисты признали свои ошибки, принесли извинения и не имеют претензий. Поэтому лица, подписавшие обращение, просят убрать из повестки рассмотрение дела. Игроки принесли извинения и конфликт урегулирован на уровне клубов, а также футболистов. Также мы получили письмо от Ндонга. Где он пишет, что хочет принести извинения: «Извиняюсь перед болельщиками российского футбола, сожалею о произошедшем, в настоящее время претензий к Сперцяну у меня нет. Желаю ему удачи и здоровья. После видеоконференции с игроком я полностью отпустил эту ситуацию». Для себя мы определили, что мы должны принять решение по поведению Ндонга и Сперцяна. В результате заседания установили следующее: действия Ндонга были спровоцированы Сперцяном. Дело в том, что он произнес фразу в сторону Ндонга. Фраза была на испанском языке. Но эта фраза не носила в себе признаки расизма. Она не содержала ненормативную лексику, однако она имела оскорбительный характер. КДК принял следующее решение: за агрессивное поведение Ндонга, дисквалифицировать игрока на 2 матча, один из который — условный. Также установить испытательный срок до конца сезона. Сперцян наказан за оскорбительное поведение на 150 тысяч рублей. В отношении записи делегата матча по возможному оскорблению Ндонга на почве расизма КДК рассмотрение дела прекратил», — сказал Григорьянц. Инцидент произошел в матче 11-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Краснодаром» (0:2). Ндонг заявил о расистском высказывании со стороны Сперцяна, который, в свою очередь, обвинил защитника в оскорблении его матери.

сакс_КТ А причем тут государственность или негосударственность камер? Вы, когда штраф платите, в платежку смотрите, хоть немножко? Кто там получатель платежа? 17.10.2025

Valekka Мне глубоко по Неве,что там доходит или нет до Питерских,но: Сарказм,вроде-злая насмешка! Чёрный юмор-шутка в отношении смерти или садистских действий!! Где-то в твоём тексте есть это? Нет А есть утверждение итогового результата действия.Оно может быть или правдивым,или лживым!! В данном случае присутствует утверждение,что КДК с каждого рассмотрения имеет пополнение карманов.Мне пофиг,но тут до фига развелось знатоков чужой деятельности.Особенно из Златоголовой!!! 17.10.2025

Иван Л. Так же верю Спрецяну, как вы Ндонгу. Включите логику. Если Ндонгу было из-за чего врезать Сперцяну, то Сперцяну было из-за чего что-то резкое говорить негру. Скажу по другому: то, что было на поле - за это оба понесли наказание. Вопрос в другом, сколько повторять? ПУБЛИЧНОЕ необоснованное обвинение человека в наказуемом деянии должно быть также наказуемо. Футболисты извинились. А клеветники? И почему к ним нет вопросов? 17.10.2025

ёzhic8 а где вы прочитали (именно прочитали, в явном виде - вот здесь) что Ндонг оскорбил именно семью, а не кошку? или просто на слово Сперцяну верите? 17.10.2025

Иван Л. Может с того, что негр говорил Сперцяну про его семью? Ау! Я не топлю ни за одну из этих команд, не топлю лично за Сперцяна или Нбонга. Просто факт: кое-кому можно публично обвинять в наказуемом деянии, а потом в кусты типа ничего не было. "ну ошиблись" - извинитесь, енсли мужчины. А на нет, и суда нет. 17.10.2025

с13 Я кстати езжу очень аккуратно и бывают ГОДЫ без штрафов (тьфу-тьфу). Так что часть комментария точно не ко мне. Камеры, в подавляющем большинстве случаев НЕ государственные. И бюджету достаётся только часть (доля малая:rofl:) от суммы штрафов. Навевает ассоциации ... 17.10.2025

с13 Я заметил, что сарказм и черный юмор однозначно не доходит только до питерских. Наверное потому, что они (а особенно поклонники Зенита) все сплошь белые и пушистые. И очень серьёзно относятся к футболу. До невменяемости серьёзно. 17.10.2025

Kortvv не просто так же он по ипалу получил. И при этом Ндонга получил всего 1 матч дисквалификации, что равно НИЧЕМУ, автоматической дисквалификации за красную карточку, хотя за умышленный удар в лицо должен был получить матча три, не меньше 17.10.2025

1_sport О представителях Ахмата, поднявших шумиху, вообще тишина... Как будто это нормально и так можно было. 17.10.2025

1_sport Тут тогда даже о двоих могла бы идти речь, возможно. Это и Ндонга, и представителя Ахмата, который тоже в СМИ высказывался. (о представителе Ахмата как-то все подзабыли, а ведь Ахмат дело-то начал педалировать) 17.10.2025

Яков Рабинер ёжик, а почему ты 8-ой, а не 7-ой и не 9-ый? 16.10.2025

ёzhic8 Станкович как пример, дорогой закупки, оптом Я не виноват что Карпин не в отсидке и это - ты меня не раздражаешь сегодня, не то настроение 16.10.2025

ёzhic8 ну ошиблись зачем Сперцян вообще что-то ему говорил? да ещё на неродном для обоих языке? с этого начнём 16.10.2025

ёzhic8 Армянин сказал что-то оскорбительное на испанском франкоговорящему негру. Тот понял по-своему. И теперь за это часть тут хочет вздрючить негра Да вы расисты! 16.10.2025

Иван Л. То есть сперва кто-то закатил ПУБЛИЧНУЮ истерику, обвинив человека в расисьзме, подали бумажки в КДК с этим, а потом порешали кулуарно. Вот об этом и речь. 16.10.2025

ёzhic8 написано что оскорбление не было нецензурным, а об остальном Сперцян, Ндонг и клубы договорились кулуарно 16.10.2025

Иван Л. где написано, что зафиксировано оскорбление на почве рассизьмы? ау? а вот обвинение в рассисьзме в адрес Сперцяна было и тут тоже опубликовано. это клевета. и всем пофиг. 16.10.2025

Бен Ричардс В целом согласен кроме "стоит подумать почему Сперцян не требует привлечь кого-то за клевету". Во-первых не "кого-то", а ясно кого и откуда, во-вторых, понятно почему "не требует привлечь," если принять во внимание "во-первых". 16.10.2025

Прораб. О каком расизме может идти речь? Я не верю в существование самого понятия расизм на Кавказе и Закавказье. Тем не такой менталитет. Просто провокация африканца не прокатила. 16.10.2025

1_sport А самое интересное, что выиграл не Ахмат или Ндонг, а тот кто получил штраф от Сперцяна! На распил? 16.10.2025

Бен Ричардс Если установлено, что слова Сперцяна не носили признаки расизма и за вранье и провокацию с расизмом Ндонг вообще не наказан, так можно всем? 16.10.2025

Gordon Сейчас, как раз, нормальное. И в соответствии с регламентом. За провокации иного не предусмотрено. 16.10.2025

Gordon Вот сейчас разумно. Кой-веки раз. 16.10.2025

Gordon Ты лично расизм слышал или так, на вентилятор? ) Или любое плохое слово, сказанное негру, - это расизм? :) 16.10.2025

ёzhic8 Вы заметку то читали? Насчёт "не зафиксировано оскорбления"? Там русским языком написано: Она не содержала ненормативную лексику, однако она имела оскорбительный характер. 16.10.2025

сакс_КТ Штрафы уходят в бюджет. А вот почему в стране за нарушения ПДД триллионы штрафов набираются - это вопрос к ездунам, которым все вокруг виноваты, кроме них одних. 16.10.2025

ёzhic8 На выходе: Никто никого не оскорблял, ненормативно. Ок Да вот только пихались оба. И дискву Ндонгу одному - лишь за то, что Сперцян три раза его боднув - не смог завалить Идиотизм 16.10.2025

Djin Ignatov Просто замяли ! У нас в стране нет ведь расистов 16.10.2025

Иван Л. По факту. Сперцян никого не оскорблял на почве рассизьмы. По факту Сперцяна в этом обвинили оф. лица определенного клуба. По факту, раз оскорбления со стороны Сперцяна, не зафиксировано, то эти самые лица должны извиниться. НО извинились футболисты, а примерные семьянины со своей клеветой как бы не замечены остались. И еще требуют отменить красную! На шею сели, отменили им красную Садулаеву за то, что негра за горло схватил, дальше - больше. А чем не расизьма там была? Помимо того, что просто за агрессию красная железная. 16.10.2025

+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+ Так это и есть принижение людей с чёрным цветом кожи . Чёрному значит дискву дали , а белому не дали . Расисты вы там в КДК все . Все расисты 16.10.2025

ёzhic8 Григорьянц, опубликуй тарифы! "Недисциплинированное поведение, выразившееся в оскорблении игрока другой команды - дисквалификация на [х] матчей или штраф [х] рублей" Сколько стоит вытащить Станковича с месячных нар? 16.10.2025

ёzhic8 Охренели, но креативно Оба виноваты, при этом договорились. Но дискву только одному. Вместо дисквы второму - оплата кэшем. Оказалось - так можно, причём - официально. И фраза не была ненормативной, а всего лишь оскорбительной 16.10.2025

Фирсыч Уверен, что доказано? Просто спустили всё на тормозах. Но, каждый верит, во что хочет. 16.10.2025

LifeTV Пожалели Сперцяна. Это в будущем скажется на нашем футболе. - Такой футбол нам не нужен. Эта знаменитая фраза сегодня актуальна в России как никогда :person_gesturing_no: 16.10.2025

rac135 «Футболисты признали свои ошибки, принесли извинения и не имеют претензий» То есть один в матерной форме высказал свои притязания на маму Сперцяна, на что получил расистский ответ) Но так как оба не игроки «Спартака», то расистскую выходку можно замять) Оно и верно, суровость следуе использовать только для игроков и тренеров «Спартака») 16.10.2025

Slim Tallers "и не имело злого умысла". Да мы знаем,что даже убийства происходят по доброте,с уважением. 16.10.2025

инок Это даже не столько позор для Ндонга, а для руководства Ахмата, которые сразу же заголосили на эту неприятную тему.. 16.10.2025

Сергей Аверкин "Деточкин,конечно,виноват... Но он - не виноват!!" 16.10.2025

napadenie КДК, наверняка считает, что изящно решили эту коллизию. Но увы, голову в песок таким способом, - себе дороже, и обязательно аукнется. 16.10.2025

Jean4 Это называется "замять дело". 16.10.2025

инок Ахмат слился, всем свидетелям расизма хочу передать большой привет, ждите следующего фейка, чтобы накинуть на Краснодар.. 16.10.2025

Highlander Я правильно понял,что Ндонга удалили потому,что он негр, а армянская диаспора отмазала испанца Сперцяна? 16.10.2025

Valekka Озвучь пару-тройку рассмотрений,где поимели! Или так ляпнул-поп..деть? По словам :"...такого не упомню" выходит,что ты в теме!! 16.10.2025

ровнов Вполне возможно. 16.10.2025

Kortvv Писец. Вместо дисквалификации расистта, позволяюшего себе оскорбления человека по цвету кожи, ему погрозили пальчиком. Видимо Галицкий или армянская диаспора в Краснодаре заплатили Ндонга пару годовых зарплат, чтобы тот не плакал 16.10.2025

Valekka Ход рассмотрения : Арутюнянц : Ребята,ну его нафиг-если начнём разбираться,то хрен знает,во что это выльется.Поэтому давайте так : мы погрозим пальчиком и поругаем,а вы больше не шалите! Ндонг и Сперцян :Мы больше не будем !!! Арутюнянц: Тогда расход,а то нам срочно надо на юбилей Тиши успеть!!! 16.10.2025

Saiga-спринтер Если обьективно решать - то нужно было одинаково наказывать и провокатора и "агрессора". А так решение ни два ни полтора. Одного слегка якобы наказали на фактически 1 матч, который он и так должен пропустить после удаления. А второму лишь слегка погрозили пальчиком .. мол в следующий раз посылай не на испанский адрессок хутора. 16.10.2025

Sergey Sparker А зачем ему зарплата? На туалетную бумагу? Он вот с таких решений имеет кратно больше. 16.10.2025

ровнов Хотелось и ту и другую. Но Дюков не позволит. 16.10.2025

Илья858 Это как раз естественно. Думаю, он просто неконфликтный. Именно потому и пошёл сразу к Черчесову, чтобы объясниться. Для него примирение - финал. 16.10.2025

С детства за Уралмаш! Постоянно? О каких провокациях речь - хотя бы исходя из последнего матча с "Ахматом"? Сколько он там ударов сзади нанес исподтишка, хотя бы примерно? Я его оправдывать не собираюсь, мне просто хочется понять причину такого суждения. 16.10.2025

тихоновнавсегда - Рафик был полностью невиновным! - Но, хорошо, скажите, пожалуйста, как же это он невиновный, а вот эта вот драка, которая учинена была Рафиком и вот его дружками? - Прекратим разговаривать, послушаем меня…Значит, драка как произошла. Рафик рассказывает, что он вместе со своими друзьями-дзюдоистами - тяжвесами мирно курили возле подъезда в три часа ночи. Значит, произошло совпадение, в тот момент, когда Рафик вытащил нож, чтобы его наточить, в этот момент скрипач вышел из подъезда, соседский. Скрипач выходит, видит у него в руках ножик. И Рафик как бы прячет ножик и глаза прячет, типа «Я не хочу на тебя смотреть» - скрипачу. А этот нет, пришел-зашел в круг дзюдоистов и начал всем в глаза смотреть, и говорит, типа: «Я сильный, вы слабые дзюдоисты». Рафик говорит, он сам очки снял, по полу ударил и ногой начал свои очки топтать. Потом вытащил скрипку, начал разбивать об дверь подъезда, говоря «Смотрите, какой я сильный скрипач». Эти говорят: «Брат, мы не хотим с тобой драться»...:joy: 16.10.2025

1_sport 1. Нигде не написано, что кто-то установил расизм. 2. По данной статье возбуждают дело только по заявлению потерпевшего. Следовательно, стоит подумать почему Сперцян не требует привлечь кого-то за клевету. 3. Как я понял, установлено, что Сперцян произнес фразу (несколько слов) на испанском языке, а не одно слово, как утверждает Сперцян ("Заткнись"). 16.10.2025

тухлая история и решение такое же. всяким СПЕРЦЯНАМ тут дозволено оскорблять? 16.10.2025

AlexCS4 Ты про какого? 16.10.2025

AlexCS4 Сперцян постоянно провоцирует соперников. А про его удары сзади изподтишка я вообще молчу. 16.10.2025

AlexCS4 Официальную или всю? 16.10.2025

1_sport "Но ты черный, и ты урод, Ерни" "Он не сказал, что все черные уроды!... А ну тогда ладно. 16.10.2025

Дима Питерский А давеча сообщалось о договорном матче молодняка Краснодара и Урала пару лет назад... Случайность? 16.10.2025

AnTaras Как всегда странное решение. 16.10.2025

с13 Знать бы куда (кому!) уходят триллионные штрафы за нарушение ПДД. Особенно те, которые фиксируются видеокамерами. Триллионы. А тут мелочь, которая хорошо помещается в карманах ))) 16.10.2025

ровнов А кто-нибудь опубликует зарплату Григорьянца? И тех, кто там задницу греет? 16.10.2025

Артемон Доберманов На самом деле клубы ,и Ахмат и Краснодар профессионально переварили этот инцидент в кулуарах.Респект. 16.10.2025

КирпичИнвест Лучше напишите куда потом эти штрафы уходят. Ведь за сезон миллионы набегают, и вряд ли они "запланированы" в бюджете РФС. И литература типа "Правила этикета для футболистов" на них точно не закупается. Хотя Дегтяреву такая идея бы понравилась ) 16.10.2025

ровнов А Григорьянц на Новогодним Каникулы заработал. 16.10.2025

с13 Чтобы КДК кого-то отпустил (Господа Бога, святых и безгрешных ангелов и пр.), с тем, чтобы не залезть им в карман и не поиметь хоть сколько-то денег себе на бедность - такого не упомню. Тут уж если попал к ним в "жернова" - с нетронутым кошельком не уйдёшь.:rofl::rofl::rofl: 16.10.2025

Sergey Sparker Провокатор не наказан. Это все что надо знать. Похоже Галицкий башляет не только судьям, но и КДК. Арутюнян (это фамилия Галицкого при рождении) - Сперцян - Григорьянц... Случайно? Не думаю. Расизм? Очень похоже. 16.10.2025

С детства за Уралмаш! Сперцян в расизме не виноват. Но отпустить его просто так посчитали неправильным... P.S. Судя по минусам и отсутствию аргументов, в штате у гермафродита Антропова пополнение))) 16.10.2025