КДК на один матч дисквалифицировал футболиста «молодежки» ЦСКА Бондаренко за кричалку про «Спартак»

13 ноября, 16:25
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал игрока молодежной команды ЦСКА Алексея Бондаренко на один матч Молодежной футбольной лиги (МФЛ) за скандирование кричалки про «Спартак».
После матча 29-го тура МФЛ против «Спартака» (3:2) Бондаренко подошел к трибуне армейцев, произнося оскорбительную кричалку про красно-белых.
«Вы знаете, что игрок ЦСКА начал произносить текст одной из известных кричалок, что могло быть провокацией для болельщиков гостей. Бондаренко принял участие в заседании, мы установили все обстоятельства. Принял во внимание, что он у нас не первый раз на заседании. Наказание следующее: дисквалифицировать футболиста Бондаренко на один матч МФЛ и оштрафовать его на 10 тысяч рублей, а футбольный клуб ЦСКА — на 50 тыс. рублей», — приводит ТАСС слова главы комитета Артура Григорьянца.
Ратель
Думаю, даже барсофоб Хавьер Тебас вряд ли бы дисквальнул Педри или Кубарси, выскажи те, что думают про Мандрил.
14.11.2025
maestro_65
Был бы не идиотом, вообще не кричал бы ничего.
14.11.2025
m_16
Надеюсь, оно того стоило :)
14.11.2025
m_16
Вряд ли они поддержали бы. Он же не идиот.
14.11.2025
hattabysh
А почему не пошел кричать к трибуне спартаковцев?
13.11.2025
Gordon
Хорошо, но мало. Но хоть так.
13.11.2025
Любитель Севера
Рабинер уже пишет на эту тему новую книжку - так убивали Спартак-2025!
13.11.2025