КДК накажет нападающего «Факела» Маркова за удаление в матче с «Акроном»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня заседания комитета по итогам 2-го тура РПЛ.

«У «Ростова» была задержка выхода из раздевалки перед началом матча против «Крыльев Советов» на две минуты. Рассмотрим выход главных тренеров «Динамо» Марцела Лички и Михаила Галактионова за пределы технической зоны. Вдобавок выход за пределы технической зоны главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева во время игры против махачкалинского «Динамо». Рассмотрим удаление футболиста «Факела» Евгения Маркова за серьезное нарушение правил в матче против «Акрона». Футболист приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

Нападающий «Факела» Евгений Марков был удален на 45+3-й минуте матча с «Акроном» за грубый фол на защитнике воронежцев Бояне Димоски: форвард ударил соперника в голень прямой ногой и открытыми шипами.

Изначально главный судья Евгений Буланов показал Маркову желтую карточку, но арбитр изменил свое решение после вмешательства ВАР.