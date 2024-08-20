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Сегодня, 11:14

КДК накажет «Ростов» за необеспечение безопасности после матча с «Оренбургом»

Микеле Антонов
Корреспондент
Матч 5-го тура РПЛ &amp;quot;Ростов&amp;quot; - &amp;quot;Оренбург&amp;quot; (3:2).
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке заседания по итогам матча 5-го тура РПЛ.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Ростов» может быть наказан за инцидент со спортивным директором "Оренбурга" Дмитрием Андреевым.

«Динамо» — «Крылья Советов» — рассмотрим появление болельщика бело-голубых на поле. «Ростов» — «Оренбург» — выход за пределы технической зоны Валерия Карпина, второе нарушение в сезоне. Далее по футбольному клубу «Ростов» рассмотрим необеспечение безопасности в футбольном отсеке: нахождение аккредитованного сотрудника, именно, Дмитрия Андреева, в футбольном отсеке около поля и неправомерное взаимодействие с резервным арбитром.

В матче «Акрона» и «Рубина» — систематический выход за пределы технической зоны главного тренера казанцев Рашида Рахимова — четвертое нарушение сезона. Плюс опоздание на 10 минут за послематчевое интервью тренером «Рубина» — нарушение регламента», — сказал Григорьянц «СЭ».

Андреев позволил себе нецензурно высказаться в адрес арбитра, а также после самого матча проявил агрессию и попытку физического воздействия в отношении судейской бригады.

Главным арбитром матча «Ростов» — «Оренбург» был Владислав Безбородов, арбитром ВАР — Артем Любимов.

Дмитрий Андреев
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Ростов
Артур Григорьянц
КДК
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