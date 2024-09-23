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Сегодня, 11:28

КДК накажет «Спартак» и «Динамо» за скандирование болельщиками ненормативной лексики

Микеле Антонов
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц в комментарии для «СЭ» рассказал о повестке дня заседания по итогам матча 9-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (2:2).

«Спартак» — массовое скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений. Выход за пределы технической зоны тренера Сакича — второе нарушение в сезоне. Плюс второе нарушение в сезоне у главного тренера «Динамо» Марцела Лички — также выход за пределы технической зоны. Плюс рассмотрим задержку выхода бело-голубых из раздевалки перед началом второго тайма на две минуты. Вдобавок массовое скандирование болельщиками «Динамо» ненормативной лексики и оскорбительных выражений», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Динамо» (17 очков) занимает 4-е место в РПЛ после 9 туров. «Спартак» (16) идет 5-м в турнирной таблице.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Артур Григорьянц

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