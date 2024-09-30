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Сегодня, 11:25

КДК накажет «Спартак» за неподобающее поведение в матче с «Локомотивом»

Константин Белов
Корреспондент
Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко и хавбек «Локомотива» Артем Карпукас.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц ответил «СЭ» на вопрос о повестке заседания по итогам матча 10-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (3:1).

«Рассмотрим удаление тренера «Спартака» Ненада Сакича в матче против «Локомотива» за выход на поле и демонстративное несогласие с решением арбитра. Сакич приглашен на заседание. И рассмотрим неподобающее поведение красно-белых. У команды 6 предупреждений и удаление одного официального лица клуба», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Локомотив» после 10-го тура занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 16 очками.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Артур Григорьянц
КДК

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