КДК не будет рассматривать инцидент с разбитым автобусом «Спартака» перед матчем с «Краснодаром»

5 ноября, 11:28
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о возможном рассмотрении дела с разбитым окном в автобусе «Спартака» перед матчем 14-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).
«КДК РФС не будет рассматривать инцидент с разбитым автобусом «Спартака» перед матчем с «Краснодаром». Это юрисдикция полиции», — сказал Григорьянц «СЭ».
«Краснодар» после 14-го тура занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Спартак» занимает шестую строчку с 22 очками.
