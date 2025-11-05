Видео
5 ноября, 11:28

КДК не будет рассматривать инцидент с разбитым автобусом «Спартака» перед матчем с «Краснодаром»

Константин Белов
Корреспондент

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о возможном рассмотрении дела с разбитым окном в автобусе «Спартака» перед матчем 14-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

«КДК РФС не будет рассматривать инцидент с разбитым автобусом «Спартака» перед матчем с «Краснодаром». Это юрисдикция полиции», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Краснодар» после 14-го тура занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Спартак» занимает шестую строчку с 22 очками.

    Футбол
    РПЛ
    ФК Краснодар
    ФК Спартак (Москва)
    Артур Григорьянц
    КДК
    КДК РФС отменил красную карточку Мелкадзе
    «Ахмат» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча с «Балтикой»
    «Спартак» обратился в ЭСК по матчу с «Краснодаром»
    КДК рассмотрит удаление Мелкадзе и заявление «Ахмата» об отмене красной карточки игроку
    КДК вызвал Туфана Садыгова на заседание по делу «Химок»
    КДК рассмотрит неподобающее поведение игроков «Краснодара» и «Спартака»
