28 октября, 11:45

КДК не будет рассматривать потасовку в матче «Ахмат» — «Сочи»

Микеле Антонов
Корреспондент
Фото ФК «Сочи»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке дня заседания по итогам матча 13-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Сочи» (2:4).

«Согласно рапорту, имеется одно дисциплинарное нарушение. Болельщики «Ахмата» после матча бросили на поле в сторону судейской бригады две пластиковые бутылки, в судей не попали. Драка? Драки-то не было. Слово «драка» очень серьезное. Была потасовка. После этого судейской бригадой были вынесены два предупреждения. Здесь нет дисциплинарного нарушения, не будем рассматривать», — сказал Григорьянц «СЭ».

27 октября на 90+9-й минуте главный арбитр встречи Кирилл Левников отменил третий гол грозненцев и дал финальный свисток. После этого началась потасовка между командами, в которой приняли участие в том числе запасные игроки команд и тренерский персонал.

«Сочи» одержал вторую победу в сезоне и с 8 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» с 16 очками — на 9-й строчке.

40

  • Бен Ричардс

    Согласно словарю толкового русского языка Ожегова "потасовка" это то же самое, что и "драка".Как следует из разъяснений Председателя контрольно?дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артура Григорьянца потасовка (она же драка) на некоторых стадионах нашей страны ненаказуема, то есть по факту разрешена. Один такой стадион он обозначил. Вопрос господам- товарищам Дюкову и Григорьянцу: на каких еще футбольных стадионах драки разрешены? Огласите весь список, пожалуйста.

    28.10.2025

  • Илья858

    Портал Грамота.ру даёт два значения слову "потасовка": 1. Ссора с дракой. 2. Побои в наказание за что-либо. А словарь Ожегова уточняет: - То же, что драка Председатель КДК РФС Артур Григорьянц не знает значения слов, которые употребляет?

    28.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Все успели заметить, что творилось на поле по завершению матча .. но дисциплинарного нарушения не было? Теперь все знвают - что потасовка, с применением зуботычин, между всеми участниками нарушением не является. Ай-да КДК , ай-да флюгерный орган никакого РФС! Уже занесли, или успели сообщить сколько занесут суммой без прописи?

    28.10.2025

  • Petr Bitkin

    Отчего?... Оттого, что весь этот матч - профессиональный договорняк. Разобрать по полочкам?... Дело в том, что ИГРА - это принципиально "мутная вода", и в ней "ловят рыбку". Точка.

    28.10.2025

  • Юрий Рыбаков

    Не дано шлу хам сути нёров судить!

    28.10.2025

  • Юрий Рыбаков

    За пластиковый стаканчик сажают, а за две бутылки и драку ни ку я! Это Россия!!!

    28.10.2025

  • Николай Викторов

    Чисто по брацки, чисто никто не заходил в будку и чисто никто не ляпнул про судья про продажной свиня, чисто так подошли, чисто мило пообщались.

    28.10.2025

  • Niko McCowrey

    Тонький знаток русского языка этот Григорьянц...

    28.10.2025

  • Kirill Boglovsky

    В детстве по такому случаю говорили: "Зассал"

    28.10.2025

  • tatarin

    Абсолютно адекватное решение! Поножовщины и жертв нет. Похищенных с целью выкупа тоже. Чего тут рассмативать - рабочее время транжирить?

    28.10.2025

  • Vorlod

    Это были дружеские объятия

    28.10.2025

  • руслан магомедов

    Ну, и что можно ожидать от некчемной и ненужной каманды ахмаД.

    28.10.2025

  • Топотун

    Палас - яйцетряс, ты сейчас трясешь яйцами в Гей-Хаусе?

    28.10.2025

  • Фирсыч

    Не бьют в Чечне морды друг другу. Хватаются либо за кинжал, либо за автомат.

    28.10.2025

  • Фирсыч

    Вот именно!

    28.10.2025

  • Mick Shelby

    Надо дать определение, что такое драка и что такое потасовка. А по словам Григорьянца получается, что была потасовка команды на команду. То есть, стенка на стенку.

    28.10.2025

  • Семь ветров

    Клоуны кдк равны артистам эскортной комиссии, их игра словами и подмена понятий всегда умиляет))

    28.10.2025

  • НВ

    побаивается Рамзана

    28.10.2025

  • Palacios

    Клоун. Не забудь за выход из технической зоны пару сотен снять с кого-нибудь ещё.

    28.10.2025

  • китайский городовой

    И так ясно кто прав, кто виноват, чего там рассматривать)

    28.10.2025

  • blue-white!

    Это другое...

    28.10.2025

  • kirill227

    Позорище, опять чуркам всё можно . Уважать то себя когда будете ?

    28.10.2025

  • ViktorDiktor®

    А где в Правилах игры написано, что потасовка разрешена , а, Артурчик? :rofl:

    28.10.2025

  • zoolord

    В кубке Зенит - Спартак поудаляли ... знает сколько. А здесь?

    28.10.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Набить морду друг другу , в Чечне - это даже не хулиганство . Это обычная повседневная жизнь . Это в Москве пальчиком погрозишь и уже статью нарисуют . Страна одна , а законы разные

    28.10.2025

  • ну,что ж? так и запишем-драки не было,потасовки не рассматриваем! и запомним...

    28.10.2025

  • ALEX1984

    Так а че ? На Кавкзе так принято !)) Местный менталитет ! Поговорили по-мужски и даже челюсть никому не сломали и ножом не порезали , и из автоматов не стреляли , так какая-же это драка ? Так , ни о чём ! А вот выйти за пределы технической зоны или , не дай бог , подойти к судье в конфрантационной манере , это всё , это преступление ...)))

    28.10.2025

  • а зачем ему какие-то правила знать? он не за этим там поставлен! он поставлен , что б .... руководить! вот он и руководит.

    28.10.2025

  • Топотун

    Хачик зассал.

    28.10.2025

  • оппонент

    Тренер пару раз заступил за техническую зону или гаркнул на бокового,- заседание и полтинник или сотню выложи, а здесь - всё в норме.

    28.10.2025

  • vladmad_75

    Какая разница была драка или нет? На лицо неспортивное поведение. григорьянц вообще правила то знает?

    28.10.2025

  • VD44

    Шапито, воздушные пенальти ставят "только шапочку держи", а легкую драку не рассмотрели, была потасовка, но видимо без достаточного "продавливания", не будем рассматривать...

    28.10.2025

  • господа,у меня вопрос! если такая вот...э-э... потасовка есть не нарушение,то значит это позволено всем,да? драка-это плохо,а потасовка-хорошо?

    28.10.2025

  • genry2012

    Там же никого не убили!))

    28.10.2025

  • genry2012

    Я понимаю кдк! У Рамзана-хаджи не забалуешь!))

    28.10.2025

  • Николай Шибаев

    Действительно,кто им даст?!

    28.10.2025

  • ёzhic8

    СЭ опять накосячил с заголовком Рассматривать не будут драку, потому что её не было

    28.10.2025

  • ёzhic8

    Ну, рассмотрите потасовку тогда

    28.10.2025

  • ToLkUnet

    Да кто им даст

    28.10.2025

  • Sergey Lyalin

    ну так в Грозном же. На них юрисдикция КДК не распространяется. как и законы РФ

    28.10.2025

    РПЛ
    ФК Ахмат
    ФК Сочи
    Артур Григорьянц
    ЭСК: Левников правильно засчитал третий гол «Сочи» в матче с «Ахматом»
    КДК оштрафовал «Зенит» за оскорбительные кричалки во время матча с «Динамо» в 13-м туре РПЛ
    «Ахмат» обратился в ЭСК по итогам матча с «Сочи»
    «Динамо» заваливает сезон. Что делать клубу и Карпину?
    В «Зените» опровергли слухи о Баринове
    «Ахмат» — «Сочи»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
