КДК не будет рассматривать потасовку в матче «Ахмат» — «Сочи»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке дня заседания по итогам матча 13-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Сочи» (2:4). «Согласно рапорту, имеется одно дисциплинарное нарушение. Болельщики «Ахмата» после матча бросили на поле в сторону судейской бригады две пластиковые бутылки, в судей не попали. Драка? Драки-то не было. Слово «драка» очень серьезное. Была потасовка. После этого судейской бригадой были вынесены два предупреждения. Здесь нет дисциплинарного нарушения, не будем рассматривать», — сказал Григорьянц «СЭ». 27 октября на 90+9-й минуте главный арбитр встречи Кирилл Левников отменил третий гол грозненцев и дал финальный свисток. После этого началась потасовка между командами, в которой приняли участие в том числе запасные игроки команд и тренерский персонал. «Сочи» одержал вторую победу в сезоне и с 8 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» с 16 очками — на 9-й строчке.

Бен Ричардс Согласно словарю толкового русского языка Ожегова "потасовка" это то же самое, что и "драка".Как следует из разъяснений Председателя контрольно?дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артура Григорьянца потасовка (она же драка) на некоторых стадионах нашей страны ненаказуема, то есть по факту разрешена. Один такой стадион он обозначил. Вопрос господам- товарищам Дюкову и Григорьянцу: на каких еще футбольных стадионах драки разрешены? Огласите весь список, пожалуйста. 28.10.2025

Илья858 Портал Грамота.ру даёт два значения слову "потасовка": 1. Ссора с дракой. 2. Побои в наказание за что-либо. А словарь Ожегова уточняет: - То же, что драка Председатель КДК РФС Артур Григорьянц не знает значения слов, которые употребляет? 28.10.2025

Saiga-спринтер Все успели заметить, что творилось на поле по завершению матча .. но дисциплинарного нарушения не было? Теперь все знвают - что потасовка, с применением зуботычин, между всеми участниками нарушением не является. Ай-да КДК , ай-да флюгерный орган никакого РФС! Уже занесли, или успели сообщить сколько занесут суммой без прописи? 28.10.2025

Petr Bitkin Отчего?... Оттого, что весь этот матч - профессиональный договорняк. Разобрать по полочкам?... Дело в том, что ИГРА - это принципиально "мутная вода", и в ней "ловят рыбку". Точка. 28.10.2025

Юрий Рыбаков Не дано шлу хам сути нёров судить! 28.10.2025

Юрий Рыбаков За пластиковый стаканчик сажают, а за две бутылки и драку ни ку я! Это Россия!!! 28.10.2025

Николай Викторов Чисто по брацки, чисто никто не заходил в будку и чисто никто не ляпнул про судья про продажной свиня, чисто так подошли, чисто мило пообщались. 28.10.2025

Niko McCowrey Тонький знаток русского языка этот Григорьянц... 28.10.2025

Kirill Boglovsky В детстве по такому случаю говорили: "Зассал" 28.10.2025

tatarin Абсолютно адекватное решение! Поножовщины и жертв нет. Похищенных с целью выкупа тоже. Чего тут рассмативать - рабочее время транжирить? 28.10.2025

Vorlod Это были дружеские объятия 28.10.2025

руслан магомедов Ну, и что можно ожидать от некчемной и ненужной каманды ахмаД. 28.10.2025

Топотун Палас - яйцетряс, ты сейчас трясешь яйцами в Гей-Хаусе? 28.10.2025

Фирсыч Не бьют в Чечне морды друг другу. Хватаются либо за кинжал, либо за автомат. 28.10.2025

Фирсыч Вот именно! 28.10.2025

Mick Shelby Надо дать определение, что такое драка и что такое потасовка. А по словам Григорьянца получается, что была потасовка команды на команду. То есть, стенка на стенку. 28.10.2025

Семь ветров Клоуны кдк равны артистам эскортной комиссии, их игра словами и подмена понятий всегда умиляет)) 28.10.2025

НВ побаивается Рамзана 28.10.2025

Palacios Клоун. Не забудь за выход из технической зоны пару сотен снять с кого-нибудь ещё. 28.10.2025

китайский городовой И так ясно кто прав, кто виноват, чего там рассматривать) 28.10.2025

blue-white! Это другое... 28.10.2025

kirill227 Позорище, опять чуркам всё можно . Уважать то себя когда будете ? 28.10.2025

ViktorDiktor® А где в Правилах игры написано, что потасовка разрешена , а, Артурчик? :rofl: 28.10.2025

zoolord В кубке Зенит - Спартак поудаляли ... знает сколько. А здесь? 28.10.2025

+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+ Набить морду друг другу , в Чечне - это даже не хулиганство . Это обычная повседневная жизнь . Это в Москве пальчиком погрозишь и уже статью нарисуют . Страна одна , а законы разные 28.10.2025

ну,что ж? так и запишем-драки не было,потасовки не рассматриваем! и запомним... 28.10.2025

ALEX1984 Так а че ? На Кавкзе так принято !)) Местный менталитет ! Поговорили по-мужски и даже челюсть никому не сломали и ножом не порезали , и из автоматов не стреляли , так какая-же это драка ? Так , ни о чём ! А вот выйти за пределы технической зоны или , не дай бог , подойти к судье в конфрантационной манере , это всё , это преступление ...))) 28.10.2025

а зачем ему какие-то правила знать? он не за этим там поставлен! он поставлен , что б .... руководить! вот он и руководит. 28.10.2025

Топотун Хачик зассал. 28.10.2025

оппонент Тренер пару раз заступил за техническую зону или гаркнул на бокового,- заседание и полтинник или сотню выложи, а здесь - всё в норме. 28.10.2025

vladmad_75 Какая разница была драка или нет? На лицо неспортивное поведение. григорьянц вообще правила то знает? 28.10.2025

VD44 Шапито, воздушные пенальти ставят "только шапочку держи", а легкую драку не рассмотрели, была потасовка, но видимо без достаточного "продавливания", не будем рассматривать... 28.10.2025

господа,у меня вопрос! если такая вот...э-э... потасовка есть не нарушение,то значит это позволено всем,да? драка-это плохо,а потасовка-хорошо? 28.10.2025

genry2012 Там же никого не убили!)) 28.10.2025

genry2012 Я понимаю кдк! У Рамзана-хаджи не забалуешь!)) 28.10.2025

Николай Шибаев Действительно,кто им даст?! 28.10.2025

ёzhic8 СЭ опять накосячил с заголовком Рассматривать не будут драку, потому что её не было 28.10.2025

ёzhic8 Ну, рассмотрите потасовку тогда 28.10.2025

ToLkUnet Да кто им даст 28.10.2025