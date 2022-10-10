КДК не будет рассматривать потасовку в перерыве матча «Спартак» — «Крылья Советов»

Глава КДК Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» заявил, что комитет не будет рассматривать потасовку между представителями «Спартака» и «Крыльев Советов».

«В рапорте зафиксировано, что два представителя «Спартака» и два представителя «Крыльев Советов» получили предупреждения. Здесь нет дисциплинарных нарушений, которые бы подлежали рассмотрению КДК. Это желтые карточки», — сказал Григорьянц «СЭ».

Согласно протоколу на официальном сайте РПЛ, предупреждения получили четыре человека. Со стороны «Спартака» это технический координатор команды Артем Ребров, а также член тренерского штаба Владимир Слишкович.