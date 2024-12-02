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Судейство

Сегодня, 10:40

КДК оценит высказывания Гончаренко в адрес судьи матча «Ростов» — «Пари НН»

Константин Белов
Корреспондент
Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко.
Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке заседания по итогам матча 17-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Пари НН» (4:0).

«Рассмотрим выход за пределы техзоны главного тренера «Пари НН» Виктора Гончаренко. Рассмотрим также его поведение после окончания матча. Есть запись в рапорте и протоколе матча. Там написано, что Гончаренко после окончания матча в подтрибунном помещении сначала демонстративно выражал несогласие с решениями судейской бригады, а далее акцентированно угрожал главному арбитру. Гончаренко и главный судья Ян Бобровский приглашены на заседание по данному эпизоду. И рассмотрим удаление нападающего гостей Хуана Боссели за грубое нарушение правил. Игрока тоже приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

Виктор Гончаренко. «Тебе недолго осталось». Гончаренко налетел на арбитра Бобровского после поражения от «Ростова». Его накажут?

«Ростов» после 17-го тура занимает седьмое место в таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков.

РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Ростов
Артур Григорьянц
Виктор Гончаренко
КДК
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