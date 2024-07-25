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КДК оштрафовал «Спартак» и «Локомотив» за кричалку фанатов в адрес «Зенита»

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КДК РФС оштрафовал московские «Локомотив» и «Спартак» за скандирования их болельщиков оскорбительной кричалки в адрес «Зенита».

В первом туре РПЛ «Локомотив» дома обыграл «Акрон» со счетом 3:2, а «Спартак» в гостях уступил «Оренбургу» (0:2).

«У болельщиков «Локомотива» в первом тайме было массовое скандирование кричалки «Зенит» — позор российского футбола». «Локомотив» оштрафован на 10 тыс. рублей. Рассмотрели также матч «Оренбург» — «Спартак», за скандирования болельщиками красно-белых такой же кричалки против «Зенита» оштрафовали клуб на 10 тыс. рублей», — цитирует ТАСС главу комитета Артура Григорьянца.

В следующем матче «Локомотив» сыграет в гостях с «Динамо» 27 июля, а «Спартак» на следующий день встретится на выезде с «Химками».

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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