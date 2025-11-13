КДК оштрафовал «Спартак» на 20 тысяч рублей за отсутствие Станковича на пресс-конференции

КДК РФС оштрафовал «Спартак» за отсутствие бывшего главного тренера команды Деяна Станковича на пресс-конференции после матча 15-го тура РПЛ с «Ахматом». Игра прошла 9 ноября в Грозном и завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. Как сообщила пресс-служба «Спартака», Станкович пропустил пресс-конференцию, так как сорвал голос. «Вместо Станковича в пресс-конференции участвовал тренер Ненад Сакич. Штраф «Спартаку» — 20 тысяч рублей», — приводит ТАСС слова главы комитета Артура Григорьянца. 11 ноября «Спартак» объявил об уходе Станковича с поста главного тренера. Контракт с 47-летним сербом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Пан Юзеф Скажу больше. Станкович и на следующую пресс-конференцию не придет. 14.11.2025

petrovich56 Теперь будут постоянно штрафовать...Пока Деяна не вернут... 14.11.2025

Petr Bitkin Любите театр в себе.... :) 14.11.2025

Petr Bitkin "Нормально" (с) Любовь и голуби" 14.11.2025

Petr Bitkin "Так его! Так его!" (с) "Королевская регата". 13.11.2025

Valekka Человек вообще-то горло сорвал! Хотя Миша демонстрировал,как можно прийти на прессконференцию и молчать!!:))) 13.11.2025

Petr Bitkin "Спартак" - это "нечто" :) 13.11.2025

Andrei Shulga Фсё! Терича Спартак пойдет по миру:joy: 13.11.2025

Евгений Этим только штрафовать,лучше бы с судьями работали,каждый второй свистун продажный и никчёмный! А может сами такие? 13.11.2025

korkodil Черная полоса, что поделать. Санкции, арест зарубежных активов, закрытие месторождений, скандальное увольнение тренера и еще 20.000 сверху, чтобы окончательно добить. 13.11.2025

ValeraK С учетом того, что Станкович пропустит следующие 15 пресс-конференций, можно смело впаять штраф 300 тыс рублей =)) 13.11.2025

Сергей Аверкин "Ты не сознание - ты совесть потерял, когда он на тебя пистолет направил..." (Г.Жеглов) 13.11.2025

hottie Чаевые КДК за Станковича оплатит Спартак. 13.11.2025

Ботокс007 Совесть сорвал этот мудак. 13.11.2025

Zelenyj сиди тихо в петушином кутке, не привлекай внимание, иначе опять почувствуешь резкую боль в заднем проходе 13.11.2025

Millwall82 Целых 20 тысяч, можно как в *Евротуре*, скупить половину Сербии (в фильме была Словакия), на билет до Белграда только хватит, в этой истории показательно, что сам Спартак вынужден извинятся за своего тренера. Когда подобное у мясных вообще было? 13.11.2025

TomCat Его и на следующей не будет.))) 13.11.2025

sdf_1 Надо было на 200 тысяч оштрафовать. Скоро же Новый год, подарки надо дарить, столы накрывать и всякое разное тоже. Тем более, что сейчас новогодние каникулы будут очень длинные. 20 тысяч надолго не хватит 13.11.2025

Petr Bitkin Мяу! 13.11.2025

alex-ls так его уволили, как он мог бы на прессухе? 13.11.2025

Petr Bitkin "СЭ", вы б постыдИлись. Бог вам судья, рожи бесстыжие - самый главный грех - бздеть лжою. Врать, то есть. Пусть даже и очень хочется :) 13.11.2025

echo2011 Может ли "Спартак" хоть один тур провести без штрафа? Предлагаю сделать ставку,что не может. 13.11.2025

ONIKAN2013 Теперь ещё 15 раз можно такой штраф выписать. 13.11.2025

Stabichs КДК оштрафовали Станкевича за то что его уволили. 13.11.2025

Вездесущий мачить ублюццкий хрюндельклуб! 13.11.2025

Adiоs Amigos R Это грабёж средь бела дня! 13.11.2025

КДК,скажите-вы нормальные,а? за неявку на пресс-конференцию штраф! за драку на футбольном поле.... не ... штраф! какие-то невнятные бормотания на сей счет и....ТИШИНА! 13.11.2025

Jean4 Счет на оплату отправить в Италию! =) 13.11.2025

Nik когда же вас дармоедов разгонят 13.11.2025