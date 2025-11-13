КДК оштрафовал «Спартак» на 20 тысяч рублей за отсутствие Станковича на пресс-конференции

13 ноября, 15:16
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за отсутствие бывшего главного тренера команды Деяна Станковича на пресс-конференции после матча 15-го тура РПЛ с «Ахматом».
Игра прошла 9 ноября в Грозном и завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. Как сообщила пресс-служба «Спартака», Станкович пропустил пресс-конференцию, так как сорвал голос.
«Вместо Станковича в пресс-конференции участвовал тренер Ненад Сакич. Штраф «Спартаку» — 20 тысяч рублей», — приводит ТАСС слова главы комитета Артура Григорьянца.
11 ноября «Спартак» объявил об уходе Станковича с поста главного тренера. Контракт с 47-летним сербом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Пан Юзеф
Скажу больше. Станкович и на следующую пресс-конференцию не придет.
14.11.2025
petrovich56
Теперь будут постоянно штрафовать...Пока Деяна не вернут...
14.11.2025
Petr Bitkin
Любите театр в себе.... :)
14.11.2025
Petr Bitkin
"Нормально" (с) Любовь и голуби"
14.11.2025
Petr Bitkin
"Так его! Так его!" (с) "Королевская регата".
13.11.2025
Valekka
Человек вообще-то горло сорвал! Хотя Миша демонстрировал,как можно прийти на прессконференцию и молчать!!:)))
13.11.2025
Petr Bitkin
"Спартак" - это "нечто" :)
13.11.2025
100% Информация//
13.11.2025
Andrei Shulga
Фсё! Терича Спартак пойдет по миру:joy:
13.11.2025
Евгений
Этим только штрафовать,лучше бы с судьями работали,каждый второй свистун продажный и никчёмный! А может сами такие?
13.11.2025
korkodil
Черная полоса, что поделать. Санкции, арест зарубежных активов, закрытие месторождений, скандальное увольнение тренера и еще 20.000 сверху, чтобы окончательно добить.
13.11.2025
ValeraK
С учетом того, что Станкович пропустит следующие 15 пресс-конференций, можно смело впаять штраф 300 тыс рублей =))
13.11.2025
Сергей Аверкин
"Ты не сознание - ты совесть потерял, когда он на тебя пистолет направил..." (Г.Жеглов)
13.11.2025
hottie
Чаевые КДК за Станковича оплатит Спартак.
13.11.2025
Ботокс007
Совесть сорвал этот мудак.
13.11.2025
Zelenyj
сиди тихо в петушином кутке, не привлекай внимание, иначе опять почувствуешь резкую боль в заднем проходе
13.11.2025
Millwall82
Целых 20 тысяч, можно как в *Евротуре*, скупить половину Сербии (в фильме была Словакия), на билет до Белграда только хватит, в этой истории показательно, что сам Спартак вынужден извинятся за своего тренера. Когда подобное у мясных вообще было?
13.11.2025
TomCat
Его и на следующей не будет.)))
13.11.2025
sdf_1
Надо было на 200 тысяч оштрафовать. Скоро же Новый год, подарки надо дарить, столы накрывать и всякое разное тоже. Тем более, что сейчас новогодние каникулы будут очень длинные. 20 тысяч надолго не хватит
13.11.2025
Petr Bitkin
Мяу!
13.11.2025
alex-ls
так его уволили, как он мог бы на прессухе?
13.11.2025
Petr Bitkin
"СЭ", вы б постыдИлись. Бог вам судья, рожи бесстыжие - самый главный грех - бздеть лжою. Врать, то есть. Пусть даже и очень хочется :)
13.11.2025
echo2011
Может ли "Спартак" хоть один тур провести без штрафа? Предлагаю сделать ставку,что не может.
13.11.2025
ONIKAN2013
Теперь ещё 15 раз можно такой штраф выписать.
13.11.2025
Stabichs
КДК оштрафовали Станкевича за то что его уволили.
13.11.2025
Вездесущий
мачить ублюццкий хрюндельклуб!
13.11.2025
Adiоs Amigos R
Это грабёж средь бела дня!
13.11.2025
КДК,скажите-вы нормальные,а? за неявку на пресс-конференцию штраф! за драку на футбольном поле.... не ... штраф! какие-то невнятные бормотания на сей счет и....ТИШИНА!
13.11.2025
НВ
тв а ри
13.11.2025
Jean4
Счет на оплату отправить в Италию! =)
13.11.2025
Nik
когда же вас дармоедов разгонят
13.11.2025
hant64
:grin: Станкович даже после увольнения нагадить смог Спартаку)).
13.11.2025