13 ноября, 15:16

КДК оштрафовал «Спартак» на 20 тысяч рублей за отсутствие Станковича на пресс-конференции

Алина Савинова
Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

КДК РФС оштрафовал «Спартак» за отсутствие бывшего главного тренера команды Деяна Станковича на пресс-конференции после матча 15-го тура РПЛ с «Ахматом».

Игра прошла 9 ноября в Грозном и завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. Как сообщила пресс-служба «Спартака», Станкович пропустил пресс-конференцию, так как сорвал голос.

«Вместо Станковича в пресс-конференции участвовал тренер Ненад Сакич. Штраф «Спартаку» — 20 тысяч рублей», — приводит ТАСС слова главы комитета Артура Григорьянца.

11 ноября «Спартак» объявил об уходе Станковича с поста главного тренера. Контракт с 47-летним сербом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Источник: ТАСС
34

  • Пан Юзеф

    Скажу больше. Станкович и на следующую пресс-конференцию не придет.

    14.11.2025

  • petrovich56

    Теперь будут постоянно штрафовать...Пока Деяна не вернут...

    14.11.2025

  • Petr Bitkin

    Любите театр в себе.... :)

    14.11.2025

  • Petr Bitkin

    "Нормально" (с) Любовь и голуби"

    14.11.2025

  • Petr Bitkin

    "Так его! Так его!" (с) "Королевская регата".

    13.11.2025

  • Valekka

    Человек вообще-то горло сорвал! Хотя Миша демонстрировал,как можно прийти на прессконференцию и молчать!!:)))

    13.11.2025

  • Petr Bitkin

    "Спартак" - это "нечто" :)

    13.11.2025

  • 100% Информация//

    Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    13.11.2025

  • Andrei Shulga

    Фсё! Терича Спартак пойдет по миру:joy:

    13.11.2025

  • Евгений

    Этим только штрафовать,лучше бы с судьями работали,каждый второй свистун продажный и никчёмный! А может сами такие?

    13.11.2025

  • korkodil

    Черная полоса, что поделать. Санкции, арест зарубежных активов, закрытие месторождений, скандальное увольнение тренера и еще 20.000 сверху, чтобы окончательно добить.

    13.11.2025

  • ValeraK

    С учетом того, что Станкович пропустит следующие 15 пресс-конференций, можно смело впаять штраф 300 тыс рублей =))

    13.11.2025

  • Сергей Аверкин

    "Ты не сознание - ты совесть потерял, когда он на тебя пистолет направил..." (Г.Жеглов)

    13.11.2025

  • hottie

    Чаевые КДК за Станковича оплатит Спартак.

    13.11.2025

  • Ботокс007

    Совесть сорвал этот мудак.

    13.11.2025

  • Zelenyj

    сиди тихо в петушином кутке, не привлекай внимание, иначе опять почувствуешь резкую боль в заднем проходе

    13.11.2025

  • Millwall82

    Целых 20 тысяч, можно как в *Евротуре*, скупить половину Сербии (в фильме была Словакия), на билет до Белграда только хватит, в этой истории показательно, что сам Спартак вынужден извинятся за своего тренера. Когда подобное у мясных вообще было?

    13.11.2025

  • TomCat

    Его и на следующей не будет.)))

    13.11.2025

  • sdf_1

    Надо было на 200 тысяч оштрафовать. Скоро же Новый год, подарки надо дарить, столы накрывать и всякое разное тоже. Тем более, что сейчас новогодние каникулы будут очень длинные. 20 тысяч надолго не хватит

    13.11.2025

  • Petr Bitkin

    Мяу!

    13.11.2025

  • alex-ls

    так его уволили, как он мог бы на прессухе?

    13.11.2025

  • Petr Bitkin

    "СЭ", вы б постыдИлись. Бог вам судья, рожи бесстыжие - самый главный грех - бздеть лжою. Врать, то есть. Пусть даже и очень хочется :)

    13.11.2025

  • echo2011

    Может ли "Спартак" хоть один тур провести без штрафа? Предлагаю сделать ставку,что не может.

    13.11.2025

  • ONIKAN2013

    Теперь ещё 15 раз можно такой штраф выписать.

    13.11.2025

  • Stabichs

    КДК оштрафовали Станкевича за то что его уволили.

    13.11.2025

  • Вездесущий

    мачить ублюццкий хрюндельклуб!

    13.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Это грабёж средь бела дня!

    13.11.2025

  • КДК,скажите-вы нормальные,а? за неявку на пресс-конференцию штраф! за драку на футбольном поле.... не ... штраф! какие-то невнятные бормотания на сей счет и....ТИШИНА!

    13.11.2025

  • НВ

    тв а ри

    13.11.2025

  • Jean4

    Счет на оплату отправить в Италию! =)

    13.11.2025

  • Nik

    когда же вас дармоедов разгонят

    13.11.2025

  • hant64

    :grin: Станкович даже после увольнения нагадить смог Спартаку)).

    13.11.2025

    Деян Станкович
    Футбол
    ФК Спартак (Москва)
