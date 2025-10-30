КДК оштрафовал «Зенит» за оскорбительные кричалки во время матча с «Динамо» в 13-м туре РПЛ

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц на заседании комитета рассказал о штрафах по итогам 13-го тура РПЛ.

«Спартак» — «Оренбург»

«Оренбург» — задержка выхода из раздевалки на три минуты перед началом и в перерыве. Штраф — 40 тысяч рублей.

«Пари НН» — «Балтика»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев — штраф 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

«Зенит» — «Динамо»

Болельщики «Зенита» скандировали оскорбительные выражения. Штраф 20 тысяч рублей.

Выход Карпина за пределы технической зоны и выход на поле. Штраф 20 тысяч рублей для Карпина и для «Динамо» — 10 тысяч.

«Ахмат» — «Сочи»

В судейскую бригаду были брошены пластиковые бутылки. «Ахмат» наказан на 50 тысяч рублей.