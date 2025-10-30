Видео
30 октября, 16:21

КДК оштрафовал «Зенит» за оскорбительные кричалки во время матча с «Динамо» в 13-м туре РПЛ

Александр Абустин
корреспондент

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц на заседании комитета рассказал о штрафах по итогам 13-го тура РПЛ.

«Спартак» — «Оренбург»

«Оренбург» — задержка выхода из раздевалки на три минуты перед началом и в перерыве. Штраф — 40 тысяч рублей.

«Пари НН» — «Балтика»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев — штраф 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

«Зенит» — «Динамо»

Болельщики «Зенита» скандировали оскорбительные выражения. Штраф 20 тысяч рублей.

Выход Карпина за пределы технической зоны и выход на поле. Штраф 20 тысяч рублей для Карпина и для «Динамо» — 10 тысяч.

«Ахмат» — «Сочи»

В судейскую бригаду были брошены пластиковые бутылки. «Ахмат» наказан на 50 тысяч рублей.

    Андрей Талалаев
    Валерий Карпин
    РПЛ
    ФК Ахмат
    ФК Балтика
    ФК Динамо (Москва)
    ФК Зенит
    ФК Оренбург
    ФК Пари НН (Нижний Новгород)
    ФК Сочи
    ФК Спартак (Москва)
