КДК оштрафовал «Зенит» за оскорбительные кричалки во время матча с «Динамо» в 13-м туре РПЛ

30 октября, 16:21
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц на заседании комитета рассказал о штрафах по итогам 13-го тура РПЛ.
«Спартак» — «Оренбург»
«Оренбург» — задержка выхода из раздевалки на три минуты перед началом и в перерыве. Штраф — 40 тысяч рублей.
«Пари НН» — «Балтика»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев — штраф 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.
«Зенит» — «Динамо»
Болельщики «Зенита» скандировали оскорбительные выражения. Штраф 20 тысяч рублей.
Выход Карпина за пределы технической зоны и выход на поле. Штраф 20 тысяч рублей для Карпина и для «Динамо» — 10 тысяч.
«Ахмат» — «Сочи»
В судейскую бригаду были брошены пластиковые бутылки. «Ахмат» наказан на 50 тысяч рублей.
