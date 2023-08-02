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Судейство

Сегодня, 14:09

КДК отменил красную карточку защитника ЦСКА Гайича

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Милан Гайич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил об отмене красной карточки защитника ЦСКА Милана Гайича в матче второго тура РПЛ с «Ахматом».

«Получили письмо об отмене красной карточки от ЦСКА. Вчера вечером мы получили заключение от ЭСК. Он принял участие в заседании по зуму. Судья матча Безбородов ошибочно удалил Милана Гайича на 45+10-й минуте матча. Мы изучили все материалы, КДК решил отменить красную карточку игроку футбольного клуба ЦСКА. Гайич может принять участие в следующем матче», — заявил Григорьянц.

В конце первой половины главный арбитр встречи Владислав Безбородов и его видеоассистент Сергей Иванов нарушили протокол ВАР. Сначала Безбородов назначил 11-метровый удар в ворота армейцев, решив, что защитник красно-синих Милан Гайич с фолом остановил форварда грозненцев Ивана Олейникова. Безбородов наказал Гайича желтой карточкой.

После того как вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отбил пенальти в исполнении Олейникова, Безбородов остановил игру и в нарушение протокола ВАР отправился к монитору, чтобы пересмотреть эпизод с фолом Гайича. Затем судья отменил желтую карточку и удалил серба с поля, а также назначил повторный 11-метровый в ворота армейцев, который успешно исполнил форвард «Ахмата» Мохамед Конате.

Милан Гайич
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
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