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Сегодня, 15:18

КДК передал дело оскорбившего судью Самедова в комитет по этике РФС

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КДК РФС направил письмо на имя президента союза Александра Дюкова, чтобы дело старшего селекционера «Факела» Александра Самедова было передано в комитет по этике.

В домашнем матче 24-го тура чемпионата России воронежская команда уступила «Ростову» (0:1). После игры Самедов оскорбил судью Кирилла Большакова, который был помощником главного арбитра матча Артема Любимова.

«Нам поступил рапорт по матчу «Факел» — «Ростов» о том, что по окончании матча Самедов, не являясь участником матча, находясь в спортивной зоне, нецензурно выражался в адрес судьи Большакова. Большаков написал об этом в рапорте», — приводит РИА «Новости» слова главы КДК Артура Григорьянца.

Он отметил, что Самедов по регламенту не является субъектом рассмотрения КДК, но это официальное лицо клуба.

«Поэтому мы направили письмо на имя президента РФС, чтобы дело было передано в комитет по этике», — сообщил Григорьянц.

39-летний Самедов был назначен старшим селекционером «Факела» летом 2022 года. Бывший футболист сборной России известен по выступлениям за «Спартак», «Локомотив» и «Динамо».

Источник: rsport.ria.ru
Александр Самедов
ФК Факел (Воронеж)
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