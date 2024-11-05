КДК получил заявление от «Спартака» об отмене красной карточки Литвинову

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в комментарии для «СЭ» заявил, что комитет получил заявление от «Спартака» об отмене красной карточки полузащитнику Руслану Литвинову в матче 14-го утра РПЛ против ЦСКА (0:2).

«КДК РФС получил заявил от «Спартака» об отмене красной карточки Руслану Литвинову», — сказал Григорьянц «СЭ».

В понедельник Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит удаления Литвинова и защитника ЦСКА Виллиана Роши за агрессивное поведение. Игроки приглашены на заседание, которое пройдет в четверг, 7 ноября.