КДК пригласил Карапузова на заседание в связи с фолом на Барко

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о повестке заседания по итогам 13-го тура РПЛ.

«По матчу ЦСКА — «Факел» рассмотрим систематический выход за пределы технической зоны главного тренера воронежцев Пятибратова. Это его третье нарушение в сезоне. Чуть более серьезное нарушение у главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в матче против «Ахмата». Рассмотрим его выход за пределы технической зоны с выходом на поле.

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев также выходил за пределы технической зоны, на поле. Аналогично представители его штаба: Щербаченко, Цуцулаев и Сасси. У команды также была задержка выхода команды из раздевалки на две минуты перед началом матча.

У «Оренбурга» была задержка выхода команды на две минуты перед началом матча с «Рубином». Вдобавок систематический выход за пределы технической зоны главного тренера казанцев Рашида Рахимова. Это его девятое нарушение в сезоне.

Что касается матча «Пари НН» и «Спартака», рассмотрим задержку выхода «Пари НН» из раздевалки на 2 минуты перед началом второго тайма. Плюс удаление Карапузова за серьезное нарушение правил. Футболист приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 30 очками, имея матч в запасе. Далее расположились «Зенит» (30) и «Локомотив» (28).