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РПЛ

Сегодня, 11:41

КДК проверяет инцидент с угрозой Дзюбы журналисту

Дарья Алексеева
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил «СЭ» о проверке инцидента с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой и журналистом после матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

Встреча состоялась в субботу, 12 августа в Москве на стадионе «РЖД Арена».

«По инциденту с Артемом Дзюбой после матча «Локомотив» — «Крылья Советов» в КДК идет проверка. Если этот инцидент будет в повестке КДК, сообщим об этом завтра», — сказал Григорьянц «СЭ».

Дзюба пропускал игру с самарцами из-за травмы и наблюдал за матчем вместе с семьей с трибуны. После игры один из журналистов догнал футболиста, который шел к машине на парковке, и задал ему вопрос о результативности в начале сезона-2023/24.

Форвард грубо отреагировал на вопрос журналиста, ответив: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь...».

Артем Дзюба угрожал журналисту после матча &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo;. «Я тебе телефон в одно место засуну!» Дзюба угрожал журналисту — что ему за это будет?

Артем Дзюба
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Артур Григорьянц
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41
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