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Сегодня, 11:07

КДК накажет «Зенит» и «Ростов» за поведение тренеров в последнем туре РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке заседания комитета по итогам 30-го тура РПЛ.

«По матчу «Балтика» — «Локомотив» рассмотрим, что представитель клубного СМИ хозяев вышел на поле сразу же после финального свистка, не дожидаясь двухминутной паузы, и выход за пределы технической зоны старшего тренера хозяев Дмитрия Мичкова. Также на 90-й минуте встречи болельщики «Балтики» скандировали нецензурные выражения.

Также рассмотрим выход за пределы технической зоны с выходом на поле главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова, это его четырнадцатое нарушение в сезоне.

В матче «Зенит» — «Ростов» были зафиксированы поздний выход команды хозяев из раздевалки. Они задержались на три минуты, гости — на две. Также выход за пределы технической зоны тренера «Зенита» Вильяма де Оливейры и главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, это его пятнадцатое нарушение в сезоне. Плюс у тренера гостей Виталия Кафанова выход за пределы технической зоны с выходом на поле", — сказал Григорьянц «СЭ».

По итогам сезона-2023/24 первое место в турнирной таблице РПЛ занял «Зенит», набрав 57 очков, на втором месте расположился «Краснодар» — 56 очков, тройку замкнуло «Динамо» — 56 очков.

РПЛ
РФС
Артур Григорьянц
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