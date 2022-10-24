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Сегодня, 11:45

КДК рассмотрит нарушение регламента со стороны ЦСКА в матче с «Оренбургом»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Милан Гайич.
Фото Скриншот трансляции

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» заявил, что на ближайшем заседании комитет рассмотрит эпизод с защитником ЦСКА Миланом Гайичем в матче с «Оренбургом» (2:2) в 14-м туре РПЛ.

«В течение десяти минут второго тайма игрок ЦСКА Гайич с номером 22 играл в футболке под номером 21. Это нарушение регламента чемпионата, которое мы будем рассматривать», — сказал Григорьянц «СЭ».

В соответствии с приложением к дисциплинарному регламенту РФС сумма штрафа составляет от 20 тысяч до 150 тысяч рублей.

Кадр из&nbsp;трансляции матча &laquo;Оренбург&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. ЦСКА грозит штраф до 150 тысяч. Кто его заплатит — Гайич или администратор?

Милан Гайич
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
КДК
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