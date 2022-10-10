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Сегодня, 11:45

КДК рассмотрит нарушения на матче «Спартака» и «Крыльев Советов»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Болельщики «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке на ближайшее заседание комитета.

«Рассмотрим скандирование болельщиками «Факела» и «Спартака» ненормативной лексики. Также рассмотрим неподобающее поведение «Краснодара» — шесть желтых карточек в одном матче», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Крылья» идут на 11-м месте, набрав 11 очков в 12 турах. «Спартак» после 12 матчей занимает второе место в РПЛ, имея в активе 25 очков. «Факел» (10) идет на 13-й строчке, «Краснодар» (21) расположился на 5-м месте.

ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
10
3
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