КДК рассмотрит нарушения на матче «Спартака» и «Крыльев Советов»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке на ближайшее заседание комитета.

«Рассмотрим скандирование болельщиками «Факела» и «Спартака» ненормативной лексики. Также рассмотрим неподобающее поведение «Краснодара» — шесть желтых карточек в одном матче», — сказал Григорьянц «СЭ».