КДК рассмотрит нарушения на матче «Спартака» и «Крыльев Советов»

Сегодня, 11:45
Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке на ближайшее заседание комитета.
«Рассмотрим скандирование болельщиками «Факела» и «Спартака» ненормативной лексики. Также рассмотрим неподобающее поведение «Краснодара» — шесть желтых карточек в одном матче», — сказал Григорьянц «СЭ».
«Крылья» идут на 11-м месте, набрав 11 очков в 12 турах. «Спартак» после 12 матчей занимает второе место в РПЛ, имея в активе 25 очков. «Факел» (10) идет на 13-й строчке, «Краснодар» (21) расположился на 5-м месте.