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6 сентября, 12:46

КДК рассмотрит неподобающее поведение футболистов «Торпедо» в матче против «Ростова»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Егор Бабурин и судья Ян Бобровский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о том, что на следующем заседании комитет рассмотрит поведение футболистов «Торпедо» в матче 8-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

«У команды «Торпедо» неподобающее поведение игроков — 9 предупреждений и одно удаление. Это будем рассматривать на следующем заседании», — сказал Григорьянц «СЭ».

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Решающий гол в ворота «Торпедо» в добавленное ко второму тайму время забил защитник «Ростова» Максим Осипенко с пенальти после того, как главный арбитр встречи Ян Бобровский дважды требовал перебить удар, который отбивал голкипер москвичей Егор Бабурин.

«Торпедо» с одним очком занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московский клуб 11 сентября проведет гостевой матч против «Урала».

РПЛ
ФК Ростов
ФК Торпедо (Москва)
Артур Григорьянц
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