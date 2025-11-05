Видео
5 ноября, 11:25

КДК рассмотрит неподобающее поведение игроков «Краснодара» и «Спартака»

Константин Белов
Корреспондент

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке заседания по итогам матча 14-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:1).

«КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение «Краснодара» — удаление двух футболистов одной команды, и «Спартака» — предупреждение пяти футболистов и одного официального лица в составе одного клуба», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Краснодар» после 14-го тура занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Спартак» занимает шестую строчку с 22 очками.

На 88-й минуте встречи с поля был удален нападающий «быков» Джон Кордоба, на 90+5-й — полузащитник Дуглас Аугусто.

8

  • sanyku

    А о об это Левникове замолвите слова, какой матч обгадил

    09.11.2025

  • sanyku

    А поведение Левникова не рассматривается? А самое главное Заседание будет проходить в закрытом для СМИ формате. Значит, есть что скрывать. Скорее всего про Левникова.

    07.11.2025

  • EPS54

    А КДК не слишком оборзел? Видно, аудит этой конторки, ни когда не проводили.А зря! У этого таракана усатого есть чем поживица!

    05.11.2025

  • " 100% Инсайды "

    'Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    05.11.2025

  • ровнов

    Готовятся к Новому Году. Подарки всем нужны.

    05.11.2025

  • с13

    А неподобающее, неквалифицированное и предвзятое отношение судей к выполнению своих обязанностей КДК когда-нибудь рассмотрит? Это касается не только матча Краснодар-Спартак, но и его тоже. Да, кстати, а кому положено рассматривать неподобающее поведение самого КДК?

    05.11.2025

  • Артемон Доберманов

    В стиле КДК

    05.11.2025

