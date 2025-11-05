КДК рассмотрит неподобающее поведение игроков «Краснодара» и «Спартака»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке заседания по итогам матча 14-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:1).

«КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение «Краснодара» — удаление двух футболистов одной команды, и «Спартака» — предупреждение пяти футболистов и одного официального лица в составе одного клуба», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Краснодар» после 14-го тура занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Спартак» занимает шестую строчку с 22 очками.

На 88-й минуте встречи с поля был удален нападающий «быков» Джон Кордоба, на 90+5-й — полузащитник Дуглас Аугусто.