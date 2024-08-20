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Сегодня, 11:07

КДК рассмотрит оскорбительное поведение Клаудиньо, футболист приглашен на заседание

Микеле Антонов
Корреспондент
Клаудиньо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о повестке заседания комитета по итогам 5-го тура РПЛ.

Матч «Химки» — «Зенит» прошел в воскресенье, 18 августа, и завершился вничью — 1:1.

После игры Клаудиньо произнес несколько нецензурных слов на русском языке. Позднее бразилец раскритиковал судейство в матче.

«По материалам СМИ и открытых источников рассмотрим оскорбительное поведение футболиста ФК «Зенит» Клаудиньо. Футболист приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками после 5 туров, опережая идущее вторым московское «Динамо» на 1 балл. «Химки» занимают 9-е место с 5 очками.

Клаудиньо
ФК Зенит
ФК Химки
КДК
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