КДК рассмотрит оскорбление арбитров со стороны тренера «Крыльев Советов»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке на ближайшее заседание по матчу 11-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар» (0:0).

«Рассмотрим эпизод с удалением тренера по физической подготовке ФК «Крылья Советов» Владимира Зеленовского за использование ненормативной лексики в адрес судейской бригады. Он вызван на заседание. Также рассмотрим скандирование болельщиками «Крыльев Советов» ненормативной лексики», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Крылья» находятся на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ (11 очков). «Краснодар» занимает пятую строчку, набрав 21 очко.

В следующем туре «быки» 9 октября сыграют на выезде против «Ростова». «Крылья» в этот же день в гостях встретятся со «Спартаком».